«Мегафон.ТВ» интегрировали в интерфейс беспроводного миникинотеатра Cinemood

Компания «Мультикубик», резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», и российский оператор связи «Мегафон» объявили о начале сотрудничества: с 1 июня внутри миникинотеатра Cinemood, разработанного сколковской компанией, появился сервис «Мегафон.ТВ». Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково».

Как отмечается, сервис «Мегафон.ТВ» интегрирован в интерфейс беспроводного портативного миникинотеатра Cinemood, который работает по принципу проектора. Отныне пользователям устройства, которые являются абонентами «Мегафон», доступны каналы Nickelodeon, Cartoon Network, Nick Jr. «Рыжий», Boomerang, «Детский», «Детский мир», «Радость моя» и другие.

Сам миникинотеатр Cinemood представляет собой крошечное портативное устройство, которое умещается на ладони и проецирует изображение на любую поверхность. В отличие от советских фильмоскопов, весь контент заранее помещен внутрь девайса в цифровом виде: предзагруженные мультфильмы, диафильмы, которые можно смотреть прямо на потолке спальни или на стене палатки в походе, аудиосказки, а также уникальный проект компании — «Театр теней». Кроме того, Cinemood оснащен Wi-Fi и Bluetooth. Пользователю также доступна функция стриминга: с помощью миникинотеатра легко смотреть Youtube и YoutubeKids, установив соответствующие приложения на смартфон или планшет.



Пользователям миникинотеатра Cinemood теперь доступен контент «Мегафон.ТВ»

«Мы очень рады, что среди наших партнеров появился такой крупный OTT-игрок, как “МегаФон”. Наши концепции очень близки: “МегаФон.ТВ” стремится к safe tv, портативности и объединению семьи. А мы создаем, по сути, первое в мире дружелюбное детское устройство, с которым можно оставить ребенка наедине и быть уверенным, что он увидит только безопасный детский контент, — подчеркнул Михаил Буховцев, генеральный директор компании «Мультикубик». — При этом, наш миникинотеатр — это и новый формат семейного совместного досуга: уютно устроиться на диване дома или в палатке в походе и смотреть добрые фильмы всем вместе, проецируя изображение на любую поверхность. С “Мегафон.ТВ” библиотека Cinemood расширилась в разы».

«Линейка устройств, на которой доступно “Мегафон.ТВ” расширилась. Теперь это не только привычные всем смартфон, планшет и ноутбук, но и портативный Cinemood. Коллаборация с “Мультикубиком” дает преимущество нашим пользователям: теперь они могут смотреть мультфильмы и детские ТВ-каналы в совершенно новом формате: хоть на потолке детской комнаты, номера в отеле или в купе поезда. Это совершенно новый взгляд на просмотр Мегафон.ТВ», — добавил со своей стороны Андрей Кушнарев, директор бизнес-направления «Видео» компании «Мегафон.ТВ».