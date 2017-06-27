«Росэлектроника» разработала систему для подключения корабельного телекома к ТВ и интернету

Специалисты холдинга «Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») разработали систему, обеспечивающую прием телевизионных каналов и подключение корабельного телекоммуникационного оборудования к интернету. Разработка, выполненная петербургским НИИ телевидения, не имеет ограничений по применению и может быть использована на надводных и подводных кораблях, как военного, так и гражданского флотов.

В настоящее время система, получившая название «Экран-ЦМ», действует на девяти судах ВМФ России, в том числе на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий», фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и трех атомных подводных лодках.

Система разработана с целью обеспечения учебно-боевой, общественно-политической подготовки личного состава, а также организации дистанционных образовательных курсов и проведения видеоконференций. Кроме того, «Экран-ЦМ» может быть использован в качестве технического средства массовой информации и в целом служит для повышения комфортности пребывания в ограниченном корабельном пространстве в условиях длительных морских переходов.

«Экран-ЦМ» обеспечивает прием через спутниковый канал связи любых телеканалов, как бесплатных, из состава государственных мультиплексированных пакетов (на сегодня 20 каналов), так и распространяемых сторонними спутниковыми операторами через платные сервисы. Последние модификации системы «Экран-ЦМ» поддерживают также технологии интерактивного телевидения IPTV и двустороннего спутникового интернета VSAT.

В настоящее время установками морского VSAT оснащаются не только корабли военного флота, но и пассажирские лайнеры. Применение стабилизированных антенн позволяет отслеживать спутники связи при любых изменениях курса судна. При этом приемное оборудование обеспечивает при необходимости автоматический переход с одного спутника на другой.

Система «Экран-ЦМ» будет представлена на VIII Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля. Объединенная экспозиция «Росэлектроники» – павильон 7, стенд 701.