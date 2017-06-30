«Мегафон» обеспечил УВО Южного Урала беспроводной инфраструктурой

«Мегафон» объявил о внедрении системы, отправляющей сведения о любом незаконном вторжении на пульт управления вневедомственной охраны (УВО) по GSM и интернет-каналам в сети оператора. Такое решение инженеры реализовали в рамках государственного контракта.

Теперь на пультах централизованного наблюдения установлены компьютеры, которые автоматически мониторят информацию с охраняемых объектов. Более 2000 SIM-карт, размещенных в приборах сигнализации в домах челябинцев, а также общественных зданиях города оперативно передают данные специалистам УВО.

«Во всех районах города Челябинска работают наши пульты централизованного наблюдения. На них, в том числе, по мобильному каналу связи поступает информация с охраняемых квартир и объектов. Для их круглосуточной защиты важен уверенный сигнал сети. Например, услуга мобильной тревожной кнопки, при работе которой необходим только сотовый телефон абонента. Связисты дополнительно обеспечили нам резервный и дублирующий каналы, охрана правопорядка и имущество жителей региона – под надежной защитой», — сообщает Дмитрий Веснин, начальник технического отделения Управления вневедомственной охраны по Челябинску.

«Наши SIM-карты и GSM-канал позволяют повысить надежность охраны объектов и квартир. Важно, что при таком способе удаленного контроля вневедомственная охрана оперативнее получает данные о любых проникновениях на охраняемые объекты», – отметил Игорь Остатюк, директор Челябинского отделения «Мегафона».