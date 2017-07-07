МТС охватила сетью 4G все районные центры Псковской области

МТС объявила о расширении покрытия сети 4G LTE в Псковской области. В июне высокоскоростной мобильный интернет стал доступен еще в двух райцентрах – Новоржеве и Локне с совокупным населением порядка 7 тысяч человек, а также еще в 17 деревнях Псковской области.

Теперь пользоваться 4G-интернетом МТС на скорости до 75 Мбит/с могут порядка 475 тысяч жителей области, в том числе население всех райцентров Псковщины.

«МТС первым из операторов запустил сеть «четвертого» поколения в Псковской области, и мы продолжаем сохранять лидерские позиции в покрытии мобильных сетей. В июне 2017 мы охватили скоростным 4G-интернетом все райцентры области. В целом, 4G-услуги доступны сейчас в 84 населенных пунктах Псковской области, в том числе в 51 населенном пункте сеть 4G была запущена в этом году», - сказал технический директор филиала МТС в Псковской области Сергей Игнатьев.

Полный перечень деревень Псковской области, где МТС запустила сеть 4G в июне 2017 года, включает Великолукский район: Булынино, Поречье, Суханово, Купуй; Псковский район: Писковичи, Торошино; Островский район: Захаркино, Крюки; Гдовский район: Луневщина, Залахтовье; Пушкиногорский район: Новгородка, Ременниково; Невельский район: Опухлики; Печорский район: Крупп; Куньинский район: Жижица, Кресты; Палкинский район: Черская.

Высокоскоростной мобильный интернет МТС с возможность передачи данных на скорости до 75 Мбит/с стал впервые доступен жителям Псковской области в ноябре 2013 г. За несколько лет МТС охватила сетью 4G LTE все районные центры области и целый ряд поселков и деревень.

С 2016 г. предпочтение было отдано строительству базовых станций, работающих на так называемых «голосовых частотах», LTE-1800, что позволило за счет большего радиуса действия разворачивать сети 4G в кратчайшие сроки, потому что для покрытия территории требуется меньшее число базовых станций. При этом сигнал LTE-1800 лучше проникает в закрытые помещения, повышая качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах, административных зданиях и других городских постройках. Кроме того, стандарт LTE-1800 поддерживает подавляющее большинство 4G-гаджетов, в том числе самые доступные модели.