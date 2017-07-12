ZTE представила решение по организации «умной» навигации внутри помещений

ZTE Corporation объявила о запуске своего решения по организации «умной» навигации и определению местонахождения автомобиля внутри помещений (Indoor Intelligent Navigation, Smart Car Seeking).

Решение обеспечивает бесшовную навигацию на улице и внутри помещений, «умное» определение местонахождения автомобиля и открытую систему обслуживания (COS). Используя решение для внутреннего покрытия QCell, технологию мобильных периферийных вычислений (MEC) и основанный на технологии IoT механизм обнаружения объектов посредством магнитной индукции, решение «умное» управление внутренними парковками (как для парковок с большим количеством парковочных мест, так и для многоуровневых парковок) требует малых затрат и демонстрирует высокую эффективность.

Решение позволяет оператору построить современное, удобное в эксплуатации и «умное» здание, установив стабильную связь между объектами в решении. Компания развернула своё решение в интеллектуальном парке ZTE в Чжанцзяне и продемонстрировала соответствующие сервисы в ходе международной выставки Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2017.

Использование навигационных приборов при движении на улице уже стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, однако поиск свободного парковочного места в подземной парковке зачастую занимает достаточно длительное время. Справиться с данной задачей позволяет решение ZTE по организации «умной» навигации и определению местонахождения автомобиля внутри помещений.

При обнаружении приближающегося автомобиля система внутреннего покрытия QCell автоматически сообщает об этом в систему MEC. Это обеспечивает высокую точность навигации внутри помещения, гарантирует возможность резервирования парковочного места и планирования маршрута движения автомобиля.

Современные подземные парковки зачастую являются многоуровневыми, и их площадь может превышать 10 тыс. кв. м. В таких условиях легко заблудиться или забыть, где именно был припаркован автомобиль. В рамках решения ZTE использование QCell позволяет отследить маршрут движения пользователя, а основанный на технологии IoT механизм по обнаружению объектов посредством магнитной индукции – определяет алгоритмы движения, анализирует и запоминает место парковки автомобиля.

Чтобы получить детальную информацию о точном расположении своего автомобиля и о том, как к нему добраться, клиенту, находясь на внутренней парковке, достаточно отсканировать QR-код и кликнуть на «Navi.» в специальном приложении. Таким образом водителю больше не требуется запоминать номер парковочного места, учетный номер парковочной зоны или маршрут движения, сейчас достаточно включить навигацию и в режиме реального времени следовать указаниям сиcтемы.

Открытость решения ZTE позволяет использовать широкий спектр дополнительных сервисов. К примеру, оператор в случае необходимости может предоставить менеджеру парковки информацию о местоположении телефона/автомобиля или данные о незанятых парковочных местах. Кроме этого, принимая во внимание возможности по управлению и развитию приложений MEC, с помощью данного решения ZTE можно получить релевантную информацию для передачи провайдерам контента и\или компании-разработчику для доработки приложения. Решение ориентировано на оказание содействия в строительстве «умных» зданий и способствует созданию новой экосистемы.