«Билайн» увеличил емкость сети 3G в Москве за счет диапазона 900 МГц

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о запуске сети 3G (UMTS) в диапазоне радиочастот 900 МГц в Москве. За счет применения данного диапазона и проведенной модернизации 3G-cети в диапазоне 2100 МГц существенно увеличена емкость сети, а зона покрытия сетями третьего поколения в столице достигла 98%. В результате абоненты получат более качественную голосовую связь, высокую скорость мобильного интернета 3G, а также более стабильное соединение внутри помещений.

В перспективе за счет использования диапазона 900 МГц планируется ускорить процесс рефарминга. При этом применение решения Single RAN при строительстве сети позволило обеспечить технологическую готовность к запуску 4G в этом диапазоне.

Сергей Рубцов, исполнительный вице-президент, региональный директор московского региона «Вымпелком» отметил: ««Билайн» исторически занимает лидирующие позиции на московском рынке связи. В этом нам помогает постоянная работа по совершенствованию качества наших услуг. Запуск сетей 3G в диапазоне 900МГц - еще один шаг в этом направлении. Первыми эффект от запуска почувствуют пользователи 3G-устройств, которые получат новое, улучшенное качество голоса и передачи данных, а в перспективе - и пользователи устройств с поддержкой 4G, востребованность которых все больше растет: по итогам второго квартала их количество в продажах среди московских клиентов «Билайн» выросло на 81% по сравнению с тем же периодом прошлого года».

По итогам второго квартала, трафик мобильного интернета, потребленный пользователями в сетях третьего поколения в Москве, увеличился в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а 4G-трафика – в 2,5 раза.