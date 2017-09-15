Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с адресным поиском, улично-дорожной сетью, и — для карты Мальдив — с поиском до бунгало.

Карта Бразилии содержит 5 564 города и населенных пункта, из которых 3 581 город и населенный пункт доступны в адресном поиске. На карту Бразилии нанесено 2 319 234 Полезных Объекта Инфраструктуры. Протяженность дорожного графа составляет 1 210 946 км.

Карта Колумбии содержит 17 848 городов и населенных пунктов, из них 1 444 города и населенных пункта — с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесено 61 328 POI. Протяженность дорожного графа — 188 911 км. Актуализированы данные о государственной границе. Обновлена информация о типах водоёмов и их точном местоположении на карте.

Карта Мексики содержит 257 134 города и населенных пункта, из них 1 962 города и населенных пункта — с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесено 45 310 POI. Протяженность дорожного графа на карте Мексики — 684 330 км.

Карта Перу содержит 34 029 городов и населенных пунктов, из них 719 городов и населенных пунктов — с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесено 53 046 POI. Протяженность дорожного графа — 133 772 км.

Карта Мальдив включает в себя 745 островов. Столица Мале и наиболее крупный Атолл Адду имеют детальную уличную сеть протяженностью 387 километров. В базу Полезных Объектов Инфраструктуры включено 1 557 точек. С адресным поиском до бунгало созданы карты 45 островов, на которых размещено 58 отелей.

Карта Филиппин содержит 1 453 города и населенных пункта, из которых 301 город и населенный пункт доступны в адресном поиске. На карту нанесено 29 639 объектов POI. Протяженность дорожного графа составляет 77 708 км.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.

Карты релиза Q2 2017 работают только с версией Навител Навигатор 9.7.2493 и выше.