«Автонет»: «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет огромный потенциал на рынке подключенных автомобилей

Со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко заявил, что данные «ЭРА-ГЛОНАСС» представляют коммерческую ценность для нового рынка, однако их объемы необходимо расширить за счет сбора информации от геоинформационных и других сервисов.

Основой для сбора данных может стать российская сервисная информационно-телематическая платформа, которая будет сконцентрирована на коммерциализации больших данных и позволит собирать расширенный объем информации в интересах различных пользователей по вопросам безопасности, экологии и развития транспортных услуг.

Александр Гурко отметил, что Россия – единственная страна в мире с национальной системой экстренного реагирования при авариях, составляющей основу потенциального развития сервисов и технологий безопасности в подключенных автомобилях.

«В 2025 году доля новых подключенных автомобилей в России и Европе составит 100%, в США – 90%, в Китае – 64%, в Японии – 53%, а Индии – 55%. При этом Россия и Европа будут подключены к системам «ЭРА-ГЛОНАСС» и «e-Call» – подчеркнул президент Некоммерческого партнерства.

Гурко напомнил, что Европейская Экономическая Комиссия ООН уже приняла новые Правила подтверждения соответствия систем автоматического экстренного вызова для автомобилей, которые разрабатывались более 4 лет при содействии НП «ГЛОНАСС» и других организаций. В основу Правил легли стандарты работы российского сервиса вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Теперь требования к системам вызова экстренных оперативных служб на дорогах работают в России, ЕС, Японии, Южной Корее и других странах-участницах Женевского соглашения 1958 года.

Единые Правила обеспечат гармонизацию требований к системам вызова экстренных оперативных служб: ДПС, Скорая помощь, Техпомощь и др. Российские автомобили, находящиеся на территории ЕС, смогут отправлять экстренный вызов и передавать данные в европейскую систему, а европейские автомобили – в российскую систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит снизить тяжесть последствий дорожных аварий для автомобилей, находящихся за границей.

Глава НП «ГЛОНАСС» отметил, что объем рынка подключенных автомобилей в сфере безопасности в 2016 году уже составил более 40 миллиардов евро. В ближайшие пять лет он увеличится в три раза и превысит 122,6 миллиардов евро.