Избиратели смогут найти участок для голосования на «Яндекс.Картах»

Возможность поиска удобного избирательного участка реализована с помощью сервиса «Яндекс.Карты». В тестовом режиме сервис доступен для жителей Москвы. В ближайшее время сервис заработает в остальных регионах, в которых 9 сентября 2018 г. состоятся региональные и федеральные выборы.

После выбора удобного избирательного участка на «Яндекс.Картах» пользователь может перейти на Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru), чтобы подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Услуга «Мобильный избиратель» доступна пользователям Единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью, достигшим на день голосования 18 лет, а также тем, кто не подавал заявление ранее (заявление можно подать только один раз в период проведения избирательной кампании). Заявление по выбору участка для голосования поступит в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. После его обработки в личном кабинете на портале госуслуг появится форма-подтверждение с информацией о выбранном избирательном участке, которую можно распечатать или сохранить на мобильном устройстве. Электронное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения россияне могут подать на Едином портале госуслуг и в мобильном приложении «Госуслуги» до 5 сентября 2018 г.

Проект «Мобильный избиратель» реализует «РТЛабс» в качестве основного технологического партнера «Ростелеком» по развитию и эксплуатации электронного правительства, по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.