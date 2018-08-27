Omnicomm обеспечила спутниковым мониторингом торговую сеть «Верный»

Торговая сеть «Верный» завершила проект внедрения системы спутникового мониторинга Omnicom Online. В результате сеть универмагов сократила расходы топлива 250 единиц техники автопарка на 10% и обеспечила контроль качества доставляемой продукции в магазины сети.

Торговой сети необходимо было создать эффективную систему мониторинга транспорта для контроля расходов топлива машин автопарка и обеспечения сохранности качества продуктов во время их транспортировки в магазины. Проект выполнил официальный дилер Omnicomm в Свердловской области — компания «Омникомм Урал».

Первой площадкой оснащения автопарка системой мониторинга от Omnicomm стал филиал сети в Екатеринбурге, где в тестовом режиме было оборудовано несколько автомобилей и были получены результаты мониторинга в течение четырех месяцев. Далее система охватила уже всю сеть магазинов в различных городах России, включая Москву.

За последний год в автопарке полностью прекратились сливы топлива: мониторинг позволил сократить топливные издержки компании на 10 %. Решение было интегрировано в программу управления автотранспортом, разработанную специально для сети «Верный», чтобы получаемые данные автоматически отображались в отчетах. Также на базе оборудования Omnicomm теперь контролируется температура в рефрижераторах, что позволяет обеспечить нужный температурный режим для перевозки продуктов питания.

«Ранее в компании были скорректированы нормы расхода топлива в меньшую сторону на основании данных навигационного оборудования стороннего производителя. С помощью Omnicomm мы смогли добиться качественного мониторинга автопарка и теперь получаем достоверную информацию не только о расходах топлива, но и о всех перемещениях транспорта оперативно и без сбоев», - сказал Владлен Коржов, начальник транспортного отдела торговой сети «Верный».

«Для бизнеса ритейл-компаний критично важно выстроить логистические процессы, которые являются одним из ключевых конкурентных преимуществ. И здесь на первый план встает бесперебойная и эффективная работа автопарка компании, которая достигается за счет внедрения системы мониторинга всех единиц техники. Торговая сеть «Верный» в короткие сроки смола получить тотальный контроль работы своего автопарка, с возможностью сокращения издержек и соблюдения качества поставляемой покупателям продукции», - отметил Борис Паньков, генеральный директор Omnicomm.