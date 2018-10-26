Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин

Navitel выпустила обновление карт 5 стран Латинской Америки, Филиппин, а также карта Мальдивской республики релиза Q3 2018.

Карты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин нового релиза содержат 3 124 296 км дорожного графа, 568 034 POI, 324 537 городов и населенных пунктов, из которых 10 488 — с адресным поиском, улично-дорожной сетью, и — для карты Мальдив — с поиском до бунгало.

Карта Аргентины релиза Q3 2018 содержит 7 764 города и населенных пункта, в том числе 2 440 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для поиска доступны 70 313 193 уникальных адреса. Актуализированы данные об объектах инфраструктуры (заправки, банкоматы, достопримечательности, кафе и прочие полезные пункты): карта Аргентины релиза Q3 2018 содержит 119 634 POI.

Карта Мексики релиза Q3 2018 содержит 257 134 города и населенных пункта, в том числе 1 962 города и населенных пункта с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Обновлена адресная база и дорожная сеть страны. Протяженность дорожного графа составляет 684 341 км. Для поиска доступны 8 343 025 уникальных адресов. База POI включает 45 310 объектов, к которым относятся заправки, банкоматы, достопримечательности, кафе и прочие полезные пункты.

Карта Перу содержит 34 029 городов и населенных пунктов, в том числе 719 города и населенных пункта с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Протяженность дорожного графа составила 133 772 км. Для поиска доступны 6 359 450 уникальных адресов. База полезных объектов инфраструктуры была актуализирована: карта Перу релиза Q3 2018 включает 53 047 POI.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.

Детальную статистику по картам всех стран вы можете посмотреть на официальном сайте в разделе картографического покрытия.

Карты релиза Q3 2018 работают только с версией «Навител навигатор» 9.10.1619 и выше.