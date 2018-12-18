«Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений в России и мире, на своей площадке в Великом Новгороде внедрила систему спутникового мониторинга транспорта Wialon.

Специальным оборудованием оснащено 253 единицы автомобильной техники и 17 железнодорожной. Внедренная система позволяет контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха и скоростного режима, информирует о возникновении нештатных ситуаций, обеспечивая возможность оказания необходимой экстренной помощи. Система также отражает данные о наличии и реальных фактических расходах горюче-смазочных материалов.

Благодаря системе Wialon диспетчер предприятия может оперативно просмотреть местоположение автомобиля или тепловоза в текущий момент времени, график и маршрут его движения. Отчеты позволяют проанализировать реальный расход топлива на транспорте за любой период, сравнить его с нормами, оперативно оценить экономию по каждому автомобилю, тепловозу и по всему транспортному парку в целом.

Ранее в 2018 году на СЗФК (входит в Группу «Акрон») также была внедрена спутниковая система мониторинга автотранспорта и другой самоходной техники СКАУТ. Координаты местоположения техники определяются с использованием оборудования системы спутникового позиционирования ГЛОНАСС. Сейчас система охватывает весь парк карьера ГОКа «Олений Ручей» и более сорока единиц вспомогательного транспорта.