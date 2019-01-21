Garmin обновила линейку навигаторов Drive

Garmin объявила об обновлении линейки продуктов Garmin Drive с новой волной портативных навигационных устройств (PND), предназначенных для автомобилистов. Линейка представлена моделями Garmin Drive 52, Garmin DriveSmart 55 и Garmin DriveSmart 65. В представленной линейке анонсированы модификации Garmin Drive 52 Russia и Garmin DriveSmart 55 Russia.

Эти устройства разработаны как для ежедневных поездок, так и для путешествий на автомобиле, просты в использовании и делают вождение максимально комфортным и безопасным. Навигаторы оснащены мультисенсорными дисплеями 5, 5,5 и 6,95 дюйма соответственно с высоким разрешением от края до края. В них загружены простые в использовании карты с трехмерными зданиями и рельефом, а также ценной информацией, которая поможет в поездках. В состав Garmin Drive впервые войдет обширная база данных различных достопримечательностей от ведущего медиа-бренда HISTORY, каталог национальных парков США и рейтинг путешественников TripAdvisor. Также включены регулярные обновления карт Европы. Модели для России содержат обновляемые карты России City Navigator Russia HERE.

Дэн Бартел (Dan Bartel), вице-президент Garmin по продажам, отметил: «С серией Drive 2019 в поездках на автомобиле клиенты получают превосходные решения по содержанию маршрута, благодаря таким функциям, как база данных HISTORY. Теперь вы можете положиться на навигаторы, которые сориентируют вас или даже укажут интересные места по пути, чтобы сделать ваши путешествия более интересными без предварительных кропотливых исследований». Рейтинг путешественников TripAdvisor также позволит водителям выбирать места с высоким рейтингом, предлагающие наиболее удобное жилье или любимые местные закусочные, а база данных Foursquare предоставит путешественникам легкий доступ к миллионам новых и популярных достопримечательностей.

Новые навигаторы дополнены интуитивно понятными меню. Предупреждения для водителей оповестят об опасных поворотах на дороге, пешеходных зонах и различных препятствиях, что сделает поездку намного безопаснее. Также предоставляется информация об объезде пробок и ремонтируемых участков, данные трафика Digital Trafic и Live Trafic. Альтернативные маршруты стали отображаться удобнее. Помимо данных трафика, предоставляются следующие интеллектуальные услуги Live Services: отображение текущей погоды и прогноза Live Weather, парковочных мест Live Parking и камер на дороге.

Более простая и бюджетная модель Garmin Drive 52 совместима с приложением Garmin Smartphone Link и не имеет встроенного Wi-Fi. При установке сопряжения со смартфоном пользователю доступна информация в реальном времени - трафик, парковки, дорожные камеры, а функция Up Ahead отображает на экране кафе, заправочные станции и другие объекты. Также доступны анонсированный рейтинг путешественников TripAdvisor и встроенные карты России (City Navigator Russia HERE).

Модели с высокоскоростным двухъядерным процессором Garmin DriveSmart 55 и 65 совместимы с новым приложением Garmin Drive. Они поддерживают функцию голосового управления, могут подключаться как к беспроводной камере заднего вида BC30 через Wi-Fi, так и к смартфону водителя через Bluetooth. Также при сопряжении со смартфоном могут осуществлять звонки в режиме hands-free, что очень важно для безопасного вождения, поскольку водитель не убирает руки с руля.

Ожидается, что навигаторы поступят в продажу уже в январе.