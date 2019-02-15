«Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и партнер онлайн-кинотеатр ivi проанализировали пользовательские предпочтения в теле и киносмотрении среди 1,3 млн абонентов «Билайн ТВ» и более 40 млн подписчиков ivi.

Внутренняя аналитика «Билайн» с применением анализа больших данных позволила сделать следующие выводы: самыми активными телезрителями являются абоненты в возрасте 25-35 лет, на них приходится почти половина всего времени, проведенного перед ТВ-экранами абонентами. Больше всего времени у телевизора проводят мужчины – 61%, женщины – 39%; В среднем наибольший пик активности телесмотрения зафиксирован в период с 16 до 18 часов. При этом на одного абонента «Билайн ТВ» приходится более четырех часов телесмотрения в день; Больше всего времени за просмотром ТВ проводят жители Москвы, Краснодара, Саратова, Волгограда и Красноярска.

Среди телеканалов наибольшей популярностью у абонентов «Билайн ТВ» пользуются – «Первый канал», «Россия 1», СТС, НТВ, «Рен ТВ», ТНТ, «Матч!», «5 канал», «ТВ3», «Пятница!». Развлекательные телепрограммы предпочитают смотреть на «Первом». Больше всего пользователи смотрят программы «Время покажет» («Первый канал»), «Пусть говорят» («Первый канал»), «На самом деле» («Первый канал»), «Андрей Малахов» («Россия 1»), «Сегодня вечером» («Первый канал»).

Cреди российских сериалов традиционно лидируют комедии и детективы – «След», «Кухня», «Универ», «Сваты» и «Воронины». В топ-5 российских фильмов впервые вошла не только советская классика кино, но и современные картины: «Экипаж», «Призрак», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Москва слезам не верит».

Изучение предпочтений подписчиков в онлайн-кинотеатре ivi показало, что российский контент по-прежнему интересует аудиторию (аналитика ivi).

Топ-5 сериалов возглавил российский сериал «Мажор»: «Мажор», «Sпарта» – эксклюзив ivi, «Карточный домик», «Рассказ служанки», «Викинги».

Зрители в основном отдавали предпочтение просмотру отечественных кинолент. Это подтверждается наличием в топе трех российских фильмов из пяти:«Мстители: Война бесконечности и дополнительные материалы» (США), «Джуманджи: Зов джунглей» (США), «Непрощенный» (РФ), «Лед» (РФ), «Тренер» (РФ).

Анализ наиболее популярных у подписчиков ivi жанров кино показал, что в Казани живет больше всего романтиков, так как жители города предпочитают просмотр фильмов в категориях «Драмы» и «Романтическое». Жители Грозного, Махачкалы, Нальчика, Пятигорска и Владикавказа выбирают для просмотра легкие и приятные жанры – драмы и комедии. А фанаты детективов и мелодрам живут в Нижнем Тагиле.

Маленькие зрители ivi тоже выбирают отечественный контент – лидирующую позицию занимает всемирно известный мультфильм «Маша и Медведь». В список самых популярных мультфильмов попали и «Малышарики» – новый российский развивающий мультсериал для самых маленьких.

В топ-5 мультфильмов вошли: «Маша и Медведь» – эксклюзив ivi, «Монстры на каникулах 3: Море зовет», «Тайна Коко», «Малышарики», «Моана».

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Вымпелкома», отметил: «Несмотря, казалось бы, на общую тенденцию отказа от просмотра телевизора, наши данные, напротив, показывают увеличение времени, проведенного перед телеэкраном. Это подтверждает уже известный всем факт, что телевидение – это самый популярный источник информации и развлекательного контента. Доля мобильного телесмотрения растет, и все это благодаря развитию новых технологий, таких, как «Билайн ТВ». Мы создали целую экосистему, которая представляет собой сервис, доступный на различных мобильных и ТВ-устройствах для всех абонентов».