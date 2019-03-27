На картах Maps.me появились описания объектов из «Википедии»
Maps.me добавили описания из «Википедии» к информации о достопримечательностях на картах.
Теперь пользователи Maps.me могут увидеть детальное описание более чем 20 тыс. объектов из 193 стран. Данные из «Википедии» доступны в подробной карточке точки, которая открывается при нажатии на нее на карте. Информация будет отображаться даже без подключения к интернету, для этого необходимо загрузить новую карту или обновить уже существующие.
Обновленные карты уже доступны в приложении Maps.me.
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