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Российское навигационное оборудование обеспечивает безопасность водителей в Бразилии

Телеком Навигация Техника

Российский разработчик и производитель оборудования для мониторинга транспорта Galileosky начал поставки оборудования для бразильского подразделения компании LafargeHolcim. Это один из крупнейших производителей стройматериалов в мире.

Приборы Galileosky помогают обеспечивать безопасность водителей. По статистике в Бразилии каждые 10 минут угоняют одну машину. Но местные компании не используют регистраторы или другие записывающие устройства в автомобилях из-за угрозы жизни водителей. Терминалы российского разработчика отслеживают местонахождение автомобиля. Кроме того, они также могут зафиксировать глушение gsm-сигнала и успеть передать точку на сервер, перед тем, как угнанный автомобиль отгонят в бокс для разбора на запчасти.

Другая функция приборов, которая используется LafargeHolcim — это контроль работы водителей. В Бразилии для этого не используют тахографы, поэтому терминалы Galileosky управляют режимом труда и отдыха водителей в соответствии с местным законодательством.

LafargeHolcim представлена в 80 странах мира, всего в ней работает больше 80 тыс. человек.

«Интерес LafargeHolcim вызван уникальностью для рынков Латинской Америки решений, которые предоставляет Galileosky. Это, в первую очередь, эксклюзивные разработки компании — технология Easy Logic и инструмент CAN Сканер. Они позволяют в режиме реального времени получать данные по работе узлов транспортного средства, по-разному настраивать реагирование прибора на внешние события для обеспечения безопасности водителя и сохранности груза», – отметила директор по региональному развитию Galileosky Юлия Рокка.



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