«Билайн бизнес» запустил сервис телемедицины для корпоративных клиентов

Бизнес-подразделение «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запускает услугу телемедицины по подписке с безлимитными консультациями врачей для юридических лиц и ИП на всей территории России, за исключением республики Крым и г.Севастополь. Новые тарифы в приложении «Мой доктор» станут удобным аналогом ДМС, с пакетными тарифами для текущих клиентов «Билайн» и привлекательным предложением для сотрудников в роуминге.

Сервис «Мой Доктор» для бизнеса — это мобильное приложение, в котором сотрудники компаний получают консультации врачей в режиме реального времени. Более 2000 докторов будут на связи с абонентами в режиме 24/7. В подписку включены безлимитные консультации с дежурными врачами, которые ответят в течение 3 минут, экспертиза узкопрофильных врачей 62 специальностей, скидки на анализы в лабораториях Helix и запись в офлайн-клиники, а также скидки на фитнес и товары для здоровья.

В рамках сервиса действует два варианта подписок — Базовый и Премиум. В Базовый пакет входят безлимитные консультации с терапевтом и педиатром, расшифровка анализов и предоставление «второго мнения», создание электронной медицинской карты, запись на очный прием в 20 городах России и в лаборатории Helix в 125 городах, а также 1 консультация узкопрофильного специалиста в месяц. Все консультации можно проводить видео или аудио звонком, в чате или по звонку на мобильный телефон, при этом в личном кабинете пациента сохраняется вся история взаимодействий через сервис: заключения, рекомендации, загруженные медицинские документы, результаты анализов. Эта электронная карта будет доступна только на сервисе «Мой Доктор». В версии Премиум доступны 3 консультации узкопрофильных специалистов, а также дополнительные скидки на анализы Helix и товары и услуги для здоровья от партнеров «Билайн».

«Мой доктор» для бизнеса будет стоить от 199 руб./месяц за абонентский номер, при этом возможно подключение на более выгодных условиях при оформлении подписки на 3 месяца или полгода. Услуга доступна текущим клиентам и тем, кто переходит на «Билайн». Сервис отличается вариативным тарифным планом, где каждая компания сможет найти выгодные условия для подключения своих сотрудников.

«Мой доктор» Билайн — это сервис для компаний, которые хотят позаботиться о здоровье сотрудников в ритме современного бизнеса. «Мой доктор» не просто позволяет оставаться на связи с врачами 24/7, но и работает не только по Москве, а на всей территории России, и даже на отдаленных территориях и в роуминге. При этом дополнительные услуги для корпоративных клиентов доступны в большинстве крупных городов страны. Этот сервис обеспечивает удобные условия для комплексной заботы о здоровье персонала и может стать выгодной альтернативой ДМС», – отметила директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом» Надежда Артемьева.