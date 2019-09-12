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«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов

Телеком Контент

«Ростелеком» официально запустил вещание четырех телеканалов в формате 4K (Ultra HD) в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ».

4K — телевидение сверхвысокой четкости: минимальное разрешение 3840×2160 пикселей с соотношением сторон 16:9, что в четыре раза больше, чем поддерживает FullHD. Формат 4K обеспечивает невероятную четкость и реалистичность изображения на экране и более яркую цветовую палитру, чем предыдущие стандарты.

В настоящее время подписчикам сервисов «Ростелекома», в зависимости от подключенного пакета, в формате 4K доступны телеканалы Ultra HD Cinema (самые популярные сериалы и кассовые фильмы в жанре экшн) Eurosport 4K (первый мультиспортивный канал, доступный всем любителям спорта в сверхвысоком качестве вещания) Insight UHD (телеканал развлекательно-приключенческой тематики), а также

Russian Extreme Ultra, транслирующий экстремальный контент: сноуборд, скейтборд, маунтинбайк, BMX, альпинизм, паркур, авто- и мотоспорт, экзотические путешествия, а также тематическое кино.

Запуску телеканалов в формате 4K предшествовало углубленное тестирование вещания, которое подтвердило корректность передачи картинки сверхвысокой четкости. В перспективе планируется увеличение количества телеканалов сверхвысокой четкости в Wink и «Интерактивном ТВ».

Для просмотра телеканалов сверхвысокой четкости необходим телевизор с поддержкой 4K. При стандартном домашнем подключении также необходима ТВ-приставка с поддержкой 4K. Без приставки такой контент можно смотреть с помощью приложения Wink в Smart TV, мобильного приложения или видеопортала wink.rt.ru.



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