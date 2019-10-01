«Созвездие» продемонстрировало радиоаппаратуру на занятиях МЧС

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») продемонстрировал DMR-радиостанции и базовую станцию LTE на практических занятиях МЧС России, посвященных применению информационных технологий, связи и оповещения в системе министерства.

DMR радиостанции были представлены в трех вариантах – портативная, автомобильная и ретранслятор. Портативная радиостанция обеспечивает качественную цифровую связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в радиусе до 30 км, скорость установки соединения составляет 30 миллисекунд. Новые средства связи отличает устойчивость к механическому воздействию (ударам), вибрации, экстремальным температурам, попаданию влаги. Устройства также имеют улучшенную систему защиты от помех и шифрования связи. Это позволяет использовать их при необходимости оперативно развернуть защищенную систему связи в местах с плохим покрытием сотовых сетей. DMR-радиостанции совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи. В аппаратуре использовано отечественное программное обеспечение и технические решения концерна «Созвездие», защищенные патентами России. Дизайн корпуса разработан «Студией Артемия Лебедева». Выпуск первой серийной партии запланирован на 2020 г.

Базовая станция LTE дает возможность развернуть сеть мобильной широкополосной связи для передачи больших объемов информации со скоростью до 350 Мбит/с. Оборудование поддерживает частотные диапазоны от 450 до 2690 МГц, а также стандарт NB-IoT, что позволяет использовать технологию интернета вещей для автоматизированного мониторинга безопасности и сигнализации о чрезвычайных ситуациях.

«В ходе проведенных занятий мы получили возможность продемонстрировать свои разработки руководителям территориальных органов и учреждений МЧС, – сказал генеральный директор концерна Алексей Бочаров. – Представленная аппаратура вызвала интерес у потенциальных заказчиков, и в ближайшее время они планируют посетить фабрику радиоэлектронной аппаратуры концерна».