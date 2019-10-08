Huawei инвестирует 50 млн рублей в развитие российских сетей 5G

Huawei выступила ведущим отраслевым партнером конференции GSMA Mobile 360 – Евразия 2019, которая проходит 8-9 октября в Москве. Форум станет площадкой для международной дискуссии, посвященной мобильным технологиям, в том числе опыту операторов, уже запустивших 5G. Представители власти и регулирующих органов, лидеры ИКТ-отрасли и других индустрий обсудят расширение роли операторов в электронной коммерции, финтехе и сфере развлечений, а также подискутируют на тему значимости кибербезопасности и цифровой идентичности в эпоху 5G.

Заместитель председателя правления Huawei Кен Ху выступил с презентацией на тему ускорения развертывания сетей 5G в странах Евразии. Господин Ху отметил: «Технологии 5G стали использоваться намного быстрее, чем, например, это произошло с 4G. Так, 40 операторов из 20 стран уже запустили в коммерческое использование сети 5G. 2/3 этих проектов реализуются совместно с Huawei. Мы рады видеть, что Евразия уверенно движется в сторону развертывания 5G. Особенно здесь, в России, ведущие операторы активно работают над созданием предкоммерческих тестовых 5G-зон и демонстрируют реальные кейсы применения технологий нового стандарта связи. Мы все знаем, что внедрение 5G – это большая и усердная работа всех участников рынка. Нам приходится сталкиваться со многими трудностями, однако, в Huawei мы верим, что инновации и создание единой экосистемы позволят ускорить процесс коммерческого запуска 5G».

Уже сейчас потребителями новых технологий становятся обычные пользователи. В Южной Корее уже через 3 месяца после ввода сетей 5G в коммерческую эксплуатацию количество абонентов достигло 3 млн человек. Рост числа абонентов происходит намного быстрее, чем это было во время запуска сетей 3-го и 4-го поколений. По оценкам IHS Markit к 2022 году количество пользователей 5G достигнет 500 млн человек. И это всего за 3 года: в 2 раза быстрее, чем в случае с внедрением 4G-сетей.

«В этих условиях мы становимся свидетелями небывалого роста объёмов потребляемых данных. С использованием новых сервисов с поддержкой 5G, таких как VR, объёмы передачи данных выросли в 3 раза, достигая цифры 1.3 Гб на одного человека в день. И это не предел. В ближайшем будущем мы ожидаем, что среднемесячный объём сможет достигнуть отметки в 100 Гб на пользователя в месяц», ­ отметил Кен Ху.

5G полностью изменит пользовательский опыт. Пользователю нужна скорость. «Например, в Москве в совместной пилотной зоне МТС и Huawei продемонстрировали небывалую скорость скачивания – 3.7 Гбит/сек. Это в 150 раз быстрее, чем средняя скорость мобильных сетей четвертого поколения в России на данный момент», - сказал Кен Ху.

«5G откроет возможности для индустрий. Примером применения 5G может служить использование видео высокого разрешения для оказания удаленной медицинской помощи. Huawei верит, что данный сервис поможет увеличить количество пациентов и повысить уровень предоставляемых услуг не только в Москве или других крупных городах России, но и за их пределами.Сегодня Huawei сотрудничает со многими партнерами в области развития 5G. Опираясь на статистику World Bank, мы знаем, что увеличение эффективности на 1% в области здравоохранения поможет сэкономить около 63 трлн долл. США, а в энергетической промышленности – $66 трлн. Если мы объединим наши усилия, чтобы вместе решать стоящие перед нами задачи, то нас ждет успех», - отметил Кен Ху.

В своем выступлении Кен Ху также поделился видением на ускорение развертывания сетей 5G в странах Евразии. Он отметил, что на данном этапе важно дать операторам возможность использовать более широкий спектр частот, и в этом вопросе игроки индустрии нуждаются в поддержке правительств стран. Операторам нужна помощь при создании новой инфраструктуры для размещения оборудования – стоимость аренды сайтов может превышать половину стоимости всего проекта развертывания сети. В качестве решения этой проблемы, правительство может рассмотреть возможности использования объектов государственной собственности для установки на них оборудования. Это значительно ускорит процесс развертывания новых сетей. Участникам отрасли необходимо объединить усилия для построения 5G-экосистемы.

В завершение своего доклада господин Ху подчеркнул важность подготовки квалифицированных специалистов и поддержки инноваций в области 5G. В качестве примера он привел стартовавшую в этом году учебную программу в области 5G для заказчиков, партнеров и студентов. Задачей данной программы является подготовка 10 000 специалистов в течение следующих 5 лет, а инвестиции компании в данный проект составят более 50 млн рублей. Уже сейчас можно говорить о первых результатах – в России, в 2019 году, в программе приняло участие 1500 человек.