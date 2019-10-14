Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Мобильность
Китай заинтересован в российской мобильной ОС
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Ростелеком» обеспечил сервисное обслуживание ИТ-инфраструктуры в «РЖД интернешнл»

Телеком Инфраструктура Интеграция Внедрения

«Ростелеком» организовал в компании «РЖД интернешнл» управление сетевой инфраструктурой. Данное комплексное решение, реализованное по сервисной модели, позволит заказчику экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, а также снизить затраты на непрофильные виды деятельности, отмечают в компании.

Компания предоставила в аренду необходимое оборудование и обеспечила поддержку его работоспособности. Комплексное решение включает в себя проактивный мониторинг сети и оборудования клиента, диагностику неисправностей и решение проблем методом удаленного доступа, услуги выделенного сервис-менеджера. Заказчик может пользоваться клиентским порталом и в режиме реального времени получать информацию о состоянии сетевой инфраструктуры, формировать отчеты и заявки на техническую поддержку.

Дмитрий Угнивенко, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» «Ростелекома», сказал: «Услуга “Управление сетевой инфраструктурой” становится все более востребованной у наших клиентов. “Ростелеком” предлагает широкий модельный ряд оборудования от ведущих производителей и высокую скорость организации сервиса. Так, поставка оборудования и подключение к системе мониторинга выполняются в течение трех-пяти дней. С помощью проактивного мониторинга наши специалисты узнают о возможных проблемах в сети заказчика и начинают реагировать до их появления. По желанию клиента компания обеспечит дополнительные услуги: выезд инженера на место обслуживания, управление изменениями конфигурации оборудования и его “горячее” резервирование».

Дмитрий Кантер, начальник службы безопасности и ИТ-компании «РЖД интернешнл», отметил: «Нас устраивает гибкость комплексного решения: простота и скорость масштабирования сети при использовании арендуемого оборудования. Выделенная техническая поддержка позволяет оперативно получать помощь квалифицированных специалистов. Кроме того, “Ростелеком” гарантирует качество, надежность сервиса и несет ответственность за возможные нарушения в рамках SLA, что очень важно для нас».



Другие материалы рубрики

«Билайн» протестировал 5G на матче Россия - Шотландия

«Билайн» цифровизирует городскую инфраструктуру в Саратовской области

CNews приглашает на работу PHP-программистов

Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС

В сети Tor массовые блокировки. Под «зачистку» попали 13% узлов

Искусственный интеллект «Билайн» будет искать клиентов для российских банков

Техника

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM

eSIM уже в России: наш опыт использования

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей

Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi
Показать еще
Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner