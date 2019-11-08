МТС установит датчики интернета вещей в спецодежду

МТС запустила комплексный IoT-продукт по повышению уровня безопасности сотрудников в производственной, добывающей и строительной сферах. Решение объединяет комплекс датчиков, встраиваемых в спецодежду и устанавливаемых на предприятии, а также систему аналитики активности работников и оповещения о вероятности возникновения опасной ситуации.

Продукт позволяет создать «цифровую копию» сотрудника и в режиме реального времени наблюдать за его перемещениями и характером деятельности. Это помогает одновременно повышать уровень безопасности и контролировать эффективность труда на производстве.

Решение состоит из носимого телеметрического модуля, который может быть встроен в различное оборудование или спецодежду, Bluetooth-маяков, размещенных по периметру помещения, и программного обеспечения. Данные, полученные с датчиков, могут храниться как на собственном сервере, так и в облачной инфраструктуре. Технология не требует дополнительного обучения рабочих: достаточно надеть спецодежду – система активируется автоматически.

При вхождении в опасные зоны датчик отправляет уведомление в центр управления системой, он также может при помощи звукового сигнала предупреждать об опасности самого сотрудника. Оборудование оснащается тревожной кнопкой, определение местоположения с точностью до трех метров позволяет увеличить скорость эвакуации сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций и оказать помощь пострадавшим в течение «золотого часа». Продукт помогает контролировать соблюдение сотрудниками требований промышленной безопасности, установленных Ростехнадзором.

«Мы видим растущую потребность в цифровых решениях для промышленных предприятий: среднегодовой темп роста инвестиций в промышленный «интернет вещей» в России составляет порядка 17%, – отметил руководитель центра промышленной автоматизации МТС Константин Болтрукевич. – Новое решение МТС позволяет не только снизить количество травм на производстве, но и контролировать соблюдение рабочего графика на предприятии и фактическое проведение технического обслуживания и ремонта оборудования. По результатам пилотных проектов, мы рассчитываем, что новый продукт позволит сократить расходы на управление подрядчиками на 10-20%, а также избежать срывов выполнения плана или сроков строительства объекта».

МТС является лидером в России по количеству подключенных М2М сим-карт . Компания построила первую федеральную сеть интернета вещей NB-IoT, которая запущена в 62 регионах страны, и запустила IoT-платформу, позволяющую интегрировать в единую систему датчики, подключенные через различные протоколы: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, NB-IoT.