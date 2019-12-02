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«Билайн бизнес» и «Микроника» протестировали систему умного учета ресурсов для отелей

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«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») и российский производитель комплексов телеметрии «Микроника» реализовали проект учета ресурсов для отеля Sheraton в Саранске. Система помогает отелям снизить издержки за счет контроля расхода электричества, горячей и холодной воды, газа. Система также работает как сигнализация при загазованности воздуха.

Компании установили в отеле около 100 счетчиков холодной и горячей воды, газа и электричества. Теперь показатели собираются автоматически и передаются благодаря стандарту подключения NB-IoT «Билайна». Система работает полностью автономно, а показания отображаются в личном кабинете или мобильном приложении.

Александр Хомутинников, руководитель департамента продуктов М2М и интернета вещей «Вымпелкома», сказал: «Главный эффект внедрения такой системы умного учета для отелей – это снижение производственных расходов до двух раз. Поэтому мы ожидаем, что срок окупаемости для аналогичных систем не превысит шесть месяцев. При этом для нас было значима реализация кейса именно в Саранске. Таким образом мы поддерживаем инициативу "Билайн бизнеса" по развитию цифровой экономики в городах с населением 300-500 тыс. человек».

Юрий Птуха, коммерческий директор «Микроники», сказал: «Преимущество нашего проекта не только в том, что мы полностью работаем на российском оборудовании и российских программах, уникальных по надежности и безопасности хранения данных. Мы с партнерами поставляем типовое комплексное решение: от развертывания сети и установки телеметрических приборов до поддержки в эксплуатации. Система универсальна, автоматизирован учет всех видов ресурсов. Протестировав ее в отеле Sheraton, мы готовы к запуску коммерческих проектов с отелями и другими потребляющими ресурсы объектами по всей стране».

Представители компаний также отмечают, что протестированную систему можно внедрять и в жилых домах. Напомним, что сейчас около 30% оплаты по ЖКХ приходится на общедомовые нужды, из них 20% – на электроэнергию. Это и лифты, и освещение подъезда, и домофоны. Внедрение телеметрических счетчиков позволит контролировать эти расходы и снижать издержки для жильцов.



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