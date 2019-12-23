«Мегафон» и «СДС-Уголь» подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий

«Мегафон» и СДС-Уголь подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым компании будут совместно формировать современную инфраструктуру для развития услуг связи на угледобывающих предприятиях, внедрять цифровые технологии управления производством, обеспечивающие повышение производительности труда, уровня промышленной и экологической безопасности.

Сотрудничество «Мегафона» и холдинга «СДС-Уголь» продолжается несколько лет. Базовые станции «Мегафона» уже покрывают связью территории угледобывающих предприятий ХК «СДС-Уголь»: «Черниговец», «Шахтоуправление «Майское», «Салек» и «Шахта Листвяжная». Надежная связь необходима для бесперебойной работы специалистов и горного оборудования.

«Мегафон» обеспечивает инфраструктуру передачи данных для более чем 2 тыс. IoT-модулей, установленных на горно-транспортном оборудовании компании «СДС-Уголь». Вместе с автоматической системой диспетчеризации датчики отслеживают скорость, местоположение транспорта, уровень топлива в баке, нагрузку кузова на шасси, температуру, ведут видеорегистрацию событий. Это позволяет сократить затраты на транспортировку и оптимизировать бизнес-процессы.

Шахта «Листвяжная» стала первой промышленной площадкой в России, где были продемонстрированы возможности беспилотного управления грузовиком. Автомобиль КАМАЗ передвигается по промышленной трассе протяженностью 1 км из точки погрузки в точку разгрузки. Движение транспорта по территории предприятия обеспечила базовая станция «Мегафона».

По итогам запуска состоялся телемост между Кемеровской областью и Москвой – видеозвонок в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная». Звонок был совершен с использованием коммерчески доступного инфраструктурного оборудования Huawei: опорной сети, базовой станции 5G, мобильного терминала Huawei Mate X. Генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян в ходе видеозвонка выразил уверенность, что современные технологии, в том числе развитие 5G, позволят сделать угледобывающую отрасль еще более эффективной и безопасной.

«Запуск беспилотного грузовика – пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности. Именно бизнес будет основным пользователем 5G – нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир. Благодаря 5G, можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности.Технологическая революция окажет влияние на эффективность всего производственного процесса», – отметил Геворк Вермишян.

«Проведение испытаний беспилотного самосвала – это первый практический этап реализации проекта "Цифровое горное предприятие", в рамках которого планируется создание отечественного карьерного робота-самосвала. Движение автомобиля без участия водителя позволяет вывести человека из опасной зоны ведения горных работ, снизить вероятность ДТП и травматизма водителя. В рамках национального проекта "Экология" и реализации концепции "Чистый уголь = зеленый Кузбасс" применение беспилотного робота-самосвала позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления топлива при ритмичных перевозках, а также использования двигателя внутреннего сгорания, работающего на газовом топливе. Хочу поздравить наших партнеров с успешным проведением испытаний и поблагодарить за отлично проделанную работу», – отметил генеральный директор ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

«Сегодня в Кузбассе в числе первых пяти регионов страны создается научно-образовательный центр мирового уровня. В рамках НОЦ "Кузбасс" мы разработали Комплексную научно-техническую программу, которую недавно защитили в Москве, в Академии наук. Значимой составной частью этой программы является цифровизация угольной отрасли. Сегодняшнее событие на "Листвяжной" – важнейший шаг на пути достижения этой цели. Хочу поблагодарить компанию "Мегафон" за инновации и надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество», – сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.