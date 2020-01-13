РТКОММ и «Гонец» подписали соглашение о сотрудничестве

«РТКомм.ру» и «Спутниковая система «Гонец» подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее перспективы изучения возможностей использования ресурсов различных систем спутниковой связи для повышения доступности современных телекоммуникационных сервисов на всей территории России.

Соглашение позволит наметить перспективы сотрудничества в вопросах развития и продвижения на российском рынке конвергентных технологических решений, обеспечивающих возможность автоматизации производственных и бизнес-процессов для клиентов в корпоративном и государственном секторе, обеспечить предоставление качественных услуг подвижной спутниковой связи и ретрансляции.

Сергей Ратиев, генеральный директор «РТКомм.ру», сказал: «Подписание соглашения с компанией "Спутниковая система "Гонец" - важный шаг в направлении консолидации усилий ключевых игроков российского рынка спутниковой связи. Вместе мы решаем общие стратегические задачи доступности современных спутниковых решений для всех категорий клиентов, повышаем качество жизни населения на труднодоступных и удаленных территориях страны».

Павел Черенков, генеральный директор компании «Спутниковая система «Гонец», сказал: «Заключение соглашения с "РТКомм.ру" позволит нашим компаниям совместно исследовать возможности развития новых продуктов, включающих потенциал как наземных сетей, так и спутниковых систем подвижной связи и ретрансляции. В перспективе это поможет расширить функционал конечных решений для пользователей телекоммуникационных услуг, увеличить их доступность вне зависимости от местоположения и типа абонента».