«Крок» создал Wi-Fi-инфраструктуру для музея-усадьбы «Архангельское»

«Крок» создал Wi-Fi-инфраструктуру для Музея-усадьбы «Архангельское». Теперь его посетители смогут легко ориентироваться на большой дворцово-парковой территории, быстро находить памятники архитектуры и скульптуры, а также делиться фото и видео в социальных сетях. Во время праздников и фестивалей в Архангельском к Wi-Fi-сети музея могут одновременно подключаться до 100 тыс. пользователей.

Для удобства посетителей «Крок» создал сеть Wi-Fi с устойчивым покрытием в парке Музея-усадьбы. По итогам первого этапа проекта подключиться к бесплатному интернету можно на главной Императорской аллее и новой парковой территории музея – Быковой роще. Далее Wi-Fi появится на всех открытых зонах музейного комплекса.

Точки доступа Wi-Fi расположены на столбах уличного освещения на территории усадьбы. При этом телеком-оборудование со встроенными в его корпус антеннами не нарушает эстетику внешнего вида фонарей. Перед установкой точек доступа Wi-Fi инженеры компании «Крок» проводили коммуникации (оптика, электричество) к опорам освещения. Все работы выполнялись в соответствии с проектом, ранее выполненным компанией «Крок» и согласованным Главным управлением культурного наследия Московской области.

Авторизация пользователей Wi-Fi происходит на специальном портале. Пользователь указывает номер своего телефона и через несколько секунд принимает звонок. В поле кода активации необходимо ввести последние четыре цифры входящего номера.

«Мы уверены, что Wi-Fi поможет музею-усадьбе "Архангельское" стать еще более комфортным и современным культурным пространством, повысить лояльность гостей и привлечь новую аудиторию. В будущем на базе Wi-Fi-инфраструктуры "Архангельское" сможет развивать актуальные сервисы для посетителей: навигация, парковка, покупка билетов, заказ экскурсий, аудиогид, партнерские проекты, – и получать дополнительный доход от внедренных технологий», – сказал Михаил Никифоров, руководитель направления сетевых и коммуникационных решений ИТ-компании «Крок».