«Ростелеком» будет развивать детский технопарк «Кванториум» в Адыгее

«Ростелеком» намерен помогать в развитии детского технопарка «Кванториум» в Адыгее. На соглашении подпись поставили директор Краснодарского филиала компании Сергей Поляков и исполняющая обязанности директора «Центра дополнительного образования детей Республики Адыгея» Наталья Валуева. Согласно договоренностям, специалисты компании будут принимать активное участие в обучении школьников: проводить мастер-классы и тематические лекции, участвовать в качестве экспертов в оценке научных разработок ребят и оказывать консультационно-методическую и иную помощь в образовательных программах и проектах технопарка.

Во время визита в технопарк представители «Ростелекома» познакомились с первыми достижениями его воспитанников и обсудили участие в их новых проектах.

«Для нас очень важна поддержка “Кванториумов”. Они развивают творческие способности школьников, повышают их интерес к современным технологиям и в перспективе помогают воспитать грамотных специалистов для работы в высокотехнологичных отраслях, в том числе, в телекоме. Отмечу, что накануне открытия “Кванториума” в Майкопе специалисты нашей компании провели в здание технопарка интернет по волоконно-оптическому кабелю и предоставили два канала на скорости до 100 Мбит/с для подключения зоны Wi-Fi. Также в этом году мы уже запланировали подарить ребятам стенд с оборудованием умного дома, который поможет им в освоении инженерных навыков», – сказал Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома».

В Майкопе «Кванториум» начал работу в конце января. На бесплатной основе в нем занимаются около 800 школьников в возрасте от 12 до 17 лет, обучение основано на проектной командной деятельности.

«Детский технопарк представляет собой современный формат дополнительного образования для школьников. Он направлен, прежде всего, на возрождение престижа инженерных и научных профессий в условиях цифровой экономики. Уверен, что сотрудничество нашего “Кванториума” и крупнейшего в стране провайдера цифровых услуг и решений будет долгим и продуктивным», – отметил Анзаур Керашев, министр образования и науки Республики Адыгея.

Детские технопарки создаются по всей стране по поручению Президента России в рамках приоритетного проекта Правительства РФ «Доступное дополнительное образование для детей». «Ростелеком» выступает с собственной инициативой поддержки этого направления работы во всех регионах страны. Помимо адыгейского «Кванториума», национальный оператор активно взаимодействует с детскими технопарками практически во всех регионах Юга России. Сотрудники компании проводят лекции, мастер-классы, конкурсы, участвуют в праздничных мероприятиях, выступают экспертами и наставниками в проектах, развивая интерес подростков к сфере цифровых технологий.