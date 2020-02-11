Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 г. Общее число клиентов, которых обслуживают виртуальные операторы Tele2, составило 3,75 млн. Банковские операторы показали особенно высокие темпы роста – их абонентская база увеличилась в 6,5 раза.

За последние три года Tele2 стала настоящей «фабрикой» MVNO. Всего на сети Tele2 сейчас работает больше 20 виртуальных операторов. Общее число их абонентов в 2019 г. выросло на 115% до 3,75 млн. Выручка Tele2 от «фабрики» MVNO увеличилась на 133% год к году.

В 2019 г. Tele2 вышла в новые сегменты рынка. В октябре компания подписала меморандум о сотрудничестве с Томским государственным университетом. Документ предполагает создание первого в России университетского MVNO и участие студентов в проекте. Также в 2019 г. Tele2 начала работать в М2М-сегменте и заключила договор о создании MVNO для АО «Глонасс».

В сентябре прошлого года на сети Tele2 начал работать третий банковский оператор «ВТБ мобайл». В целом сегмент банковских MVNO в 2019 г. рос быстрее рынка. Количество их клиентов увеличилось в 6,5 раза год к году. В партнерстве с Tele2 сейчас работают все существующие на рынке банковские операторы: «Тинькофф мобайл», «Сбер мобайл» и «ВТБ мобайл». На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сети Tele2.

Согласно исследованию агентства «ТМТ Консалтинг», в прошлом году абонентская база российских виртуальных операторов выросла на 3 млн клиентов. При этом 66% из них пришлось на долю партнеров Tele2. Общий объем рынка MVNO эксперты «ТМТ Консалтинг» оценивают в 10 млн абонентов, а прирост за 2019 г. – в 40%.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2, сказал: «Победа в номинации "Лучший хост-оператор MVNO" подтверждает, что MVNO-направление в России активно развивается и становится заметным на мировом рынке. 2019 г. стал прорывным для рынка MVNO в целом: виртуальные операторы взяли планку в 10 млн клиентов, что составляет 4% всего мобильного рынка, при этом основной прирост обеспечили партнеры Tele2. Развитие MVNO-направления имеет большой потенциал: в первую очередь за счет выхода в новые рыночные ниши и регионы России. В этом году Tele2 планирует создать MVNO в сегментах, где раньше не работали ни российские, ни мировые виртуальные операторы. Мы поставили себе амбициозную цель: к 2023 г. занять 10-12% российского рынка».

Мировой опыт развития рынка виртуальных операторов подтверждает, что этот сегмент бизнеса имеет большой потенциал. По предварительным оценкам «ТМТ Консалтинг», по итогам 2019 г. российские MVNO обслуживают почти 4% всех мобильных абонентов, в то время как в странах Европы и США доля MVNO достигает 10-15%. Так, согласно исследованию McKinsey, в Германии MVNO занимают 37% рынка мобильной связи, в Великобритании – 16%, в США – 13%. Крупнейший виртуальный оператор США TracFone насчитывает 26 млн абонентов, LycaMobile объединяет 15 млн клиентов и 23 страны, включая Россию. Один из самых успешных виртуальных операторов из сегмента ритейла – английский Tesco Mobile – обслуживает 4 млн клиентов.