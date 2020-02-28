Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги работы сегмента мобильной коммерции в 2019 г. Самыми популярными услугами стали оплата сервисов знакомств, покупки в Google Play, оплата штрафов, мобильные и денежные переводы, приобретение онлайн-игр и благотворительные взносы.

Tele2 продолжает развивать направление мобильной коммерции: в 2019 г. оператор подключил более 3 тыс. интернет-магазинов, онлайн-игр и различных социальных сетей, в которых можно оплатить товары и услуги со счета телефона. В целом выручка компании в этом сегменте увеличилась в два раза. Наибольший рост оборота продемонстрировала Чувашия – там он составил 443%. Следом в рейтинге регионов расположилась Свердловская область с результатом в 340%. В Москве и Санкт-Петербурге рост оборота составил 307% и 221% соответственно.

Самый большой средний чек зафиксирован в столичном регионе – 1999 руб. в месяц. Следом расположился Ярославль: здесь пользователи в среднем оплачивают по 1326 руб. Третье место занял Норильск, где траты составляют 1137 руб. в месяц. Также в пятерке лидеров Санкт-Петербург и Чебоксары, где в среднем на одного пользователя приходится по 1035 руб. и 905 руб. соответственно.

По итогам 2019 г. число пользователей сервисов мобильной коммерции выросло на 126%. Лидером стала Хакасия – там прирост составил 207%. Следом в рейтинге идут Самарская и Пензенская области – они демонстрируют результаты в 177% и 172% соответственно. В лидерах также Алтай – 168%. Пятую строчку разделили Оренбургская и Саратовская области, где зафиксирован рост в 166%. Аналогичный показатель в Московской области составил 152%.

Оператор также проанализировал, в каких регионах быстрее растет количество операций в сегменте мобильной коммерции по сравнению с 2018 г. Самым высоким этот показатель стал во Владивостоке и составил 207%. Следом в рейтинге расположился Саратов с показателем 191%. Тройку лидеров замыкает Абакан, где прирост составил 190%.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2, сказал: «С момента запуска коммуникационной платформы "Другие правила" в 2017 г. Tele2 существенно расширила линейку финансовых сервисов. Нас выбирает все больше клиентов в том числе благодаря комфортным и разнообразным услугам в сегменте мобильной коммерции. Так, мы запустили площадку для онлайн-инвестирования. Клиенты могут совершать покупки паев с минимальных сумм и получать денежный бонус от Tele2 за свои вложения. Кроме этого, мы увеличили число банковских продуктов. Абоненты могут заказать на сайте карту "Совесть" и получить месяц увеличенной рассрочки у всех партнеров, а при оформлении карты "Яндекс. Деньги" – дополнительные бонусы и баллы. Сегодня Tele2 занимает лидирующие позиции на рынке мобильной коммерции. Компания гибко подходит к потребностям своих клиентов. В 2019 г. мы сделали более удобными условия финансовых операций и добились успехов в конверсии. Рост оборота в мобильной коммерции ярко показывает успешность выбранной стратегии».