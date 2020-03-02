Huawei запустила решение для монетизации автономных сетей 5G

Huawei объявила о запуске конвергентной биллинговой системы Convergent Billing System (CBS) R20 — первого в отрасли решения для монетизации сетей 5G с автономной архитектурой (SA). Ранее решение было развернуто в сети 5G SA компании stc Kuwait, где предлагается сервис «выделенной линии» предприятиям с гарантированным уровнем обслуживания (SLA).

«Говоря о бизнес-модели и экосистеме, перед сетями 5G стоит целый ряд задач, — сказал Рокред Чжан, президент подразделения программного обеспечения компании Huawei. — Необходимо создать для всех конечных пользователей (частных лиц, домохозяйств и предприятий) универсальную биллинговую систему, которая обеспечит монетизацию на всех уровнях. Наши партнеры также нуждаются в гибкой и открытой системе, способствующей быстрому расширению бизнеса. Поэтому Huawei запускает систему CBS R20, призванную ускорить монетизацию».

Система CBS R20 — это не просто долгосрочная инвестиция Huawei в области монетизации. С ее помощью компания планирует занять лидирующую позицию в отрасли в сегменте монетизации, разработки стандартов и системной архитектуры. Система CBS R20 разработана в рамках крупномасштабного сотрудничества компании Huawei с партнерами по исследованию бизнес-моделей 5G-услуг. Система поддерживает широкий спектр комбинаций, охватывающих 1 тыс. факторов биллинга в различных измерениях, а также более 100 сочетаний 5G-услуг. Поскольку компания Huawei выступила главным соавтором стандартов биллинга 3GPP для сетей 5G, система CBS R20 соответствует установленным консорциумом 3GPP требованиям к архитектуре и интерфейсу биллинговых сервисов, что гарантирует операторам беспроблемную модификацию сетей. Система поддерживает как сети 5G NSA (с неавтономной архитектурой), так и сети 5G SA (с автономной архитектурой). Более того, партнеры могут получать дополнительный доход при открытии более 300 интерфейсов прикладного программирования (API). В то же время система CBC R20 полностью поддерживает контейнеризацию и виртуализацию, что значительно снижает операционные затраты благодаря централизованному управлению и автоматизации процессов. Например, для расширения пропускной способности не потребуется вмешательство оператора, поскольку эта операция осуществляется автоматически. С помощью обновления в режиме онлайн операторы смогут тестировать новую функцию в реальном времени, что сокращает период реализации проекта с 4–6 месяцев до одного месяца и меньше.

На сегодня система CBS от Huawei обслуживает 2,2 млрд абонентов при посредничестве 200 коммерческих интернет-провайдеров по всему миру. В 2019 г. компания Huawei запустила более 20 проектов при поддержке восьми мировых сервисных центров, четырех центров снабжения и пяти центров исследований и разработки. Уже более 360 млн абонентов готовы к подключению новейших 5G-услуг.