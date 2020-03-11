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«Обит» представил обновленную «Wi-Fi платформу»

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«Обит» представил обновленную услугу «Wi-Fi платформа» для корпоративных клиентов. Услуга будет интересна владельцам публичных точек Wi-Fi, которым необходимо привлекать новых посетителей и работать с существующими, увеличивать средний чек и повышать качество обслуживания.

Пользователям доступна широкая функциональность для самостоятельного управления в личном кабинете: данные авторизованных пользователей с возможностью интеграции в CRM, запуск таргетированных рекламных кампаний в интернете, выбор рекламных форматов из готовых шаблонов, а статистика позволит отслеживать эффективность продвижения в режиме реального времени и вносить корректировки при необходимости.

Услуга «Wi-Fi платформа» – конструктор, который позволяет выбрать опции и сценарии под задачи бизнеса.

С опцией Leadtarget можно собирать аудиторию авторизованных пользователей в собственной сети Wi-Fi для запуска таргетированной рекламы «Яндекса», Mytarget, «Вконтакте», Facebook/Instagram.

Leadbox поможет собирать МАС‑адреса неавторизованных в Wi-Fi-сети потенциальных клиентов, проходящих мимо точки продаж в радиусе 50 метров. Устройство доступно в стационарном решении.

«Публичная Wi-Fi сеть» позволяет работать с данными авторизованных пользователей. При авторизации в сети Wi-Fi показывать брендированную страницу, рекламный баннер с переадресацией на сайт или мобильное приложение, а также проводить опросы и получать обратную связь от клиентов.

Реализован новый инструмент «Видеотрансляция» в режиме онлайн для авторизованных пользователей. Видеотрансляцию можно настроить с любой камеры, установленной на объекте.

В портфеле компании «Обит» более 1 тыс. успешно реализованных проектов для разных сегментов бизнеса. Например, доступ в интернет через публичную сеть Wi-Fi для большого количества пользователей в аэропорту Пулково, ТРЦ «Галерея», ГМЗ «Петергоф», на острове Новая Голландия. Обеспечение сервисами для работы с существующими и потенциальными клиентами в сегменте HoReCa в «Бургер кинг», «Токио сити», «Starbucks». «Обит» создал самую большую в Петербурге сеть бесплатного Wi-Fi доступа в интернет.

«Я уверен, что услуга "Wi-Fi платформа" существенно усилит набор инструментов для бизнеса в плоскости привлечения клиентов. Это многофункциональная услуга, которая позволит собирать качественную аудиторию и эффективно выстраивать рекламные кампании. Инструменты "Wi-Fi платформы" доступны через интернет любого провайдера. Wi-Fi остается одним из перспективных продуктов для развития беспроводных технологий», – отметил Андрей Гук, генеральный директор компании «Обит».

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