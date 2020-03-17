«Казань экспо» модернизирует ИКТ-инфраструктуру на оборудовании Huawei

Международный выставочный центр «Казань экспо» использует широкий спектр оборудования Huawei для построения и модернизации своей ИКТ-инфраструктуры. В эксплуатации уже находятся системы хранения и передачи данных, вычислительные комплексы, комплексы видеонаблюдения, бесперебойного энергообеспечения и мониторинга ИТ-сервисов. В настоящее время происходит модернизация сети Wi-Fi до стандарта 802.11ax (Wi-Fi 6), а также обсуждается возможность внедрения шлюзов безопасности китайской корпорации. Презентация совместного проекта прошла в ходе регионального тура Huawei Enterprise в Казани.

МВЦ «Казань экспо» – один из крупнейших выставочных комплексов в России общей площадью более 143 тыс. кв. метров, состоящий из трех кластеров и открытой выставочной площадки. Современное оснащение центра позволяет проводить международные высокотехнологичные выставки и конференции любого уровня сложности. В частности, в 2019 г. на площадке «Казань экспо» прошел 45 Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills, который посетили более 270 тыс. человек. Использование цифровых технологий и сервисов, в основе которых лежит ИКТ-инфраструктура, позволяет делать мероприятия максимально удобными, комфортными и безопасными для гостей, и в то же время эффективными для бизнеса.

«Выставочный бизнес имеет свою специфику: площадка должна обеспечить своим экспонентам возможность привлечь к себе внимание посетителей, удивить их. Так, компании-экспоненты активно используют на своих стендах средства виртуальной и дополненной реальности, которые сами по себе предъявляют к сетевой инфраструктуре высокие требования. Кроме того, участники стараются вовлекать посетителей в коммуникацию через онлайн-сервисы и социальные медиа, что создает дополнительную нагрузку, – сказал Константин Никошин, директор департамента информационных технологий "Казань экспо". – При этом мы стремимся обеспечить нашим посетителям максимальный уровень комфорта и безопасности: от быстрой и удобной регистрации, до высокоскоростного Wi-Fi и круглосуточного видеонаблюдения на всей территории выставочного комплекса. Все это накладывает на ИТ-инфраструктуру чрезвычайно высокие требования в плане пропускной способности, быстродействия и надежности. Стоит отметить, что внедренные решения не только прошли все фазы тестирования, но и успешно справились с возложенными на них задачами в ходе прошедшего в прошлом году финала международного мероприятия Worldskills».

«Казань экспо» насчитывает 43 серверных помещения, содержащих системы передачи, хранения и обработки данных, бесперебойного питания. На его территории установлено 337 высокоскоростных точек доступа Wi-Fi, обеспечивающих более 4 тыс. одновременных подключений. Безопасность обеспечивают 1090 камер наружного и внутреннего видеонаблюдения с возможностью ночного видения. Собранная информация поступает в объединенный пункт безопасности на объекте, а также синхронизируется с информационными системами правоохранительных органов. Постоянный мониторинг ИТ-инфраструктуры осуществляется с помощью универсальной системы eSight, позволяющей оперативно реагировать на нештатные ситуации.

«Любой ИТ-проект – это живой организм, который постоянно развивается, следуя новым тенденциям и требованиям бизнеса. Речь идет не только об оборудовании, но и о том, как люди воспринимают ИТ. Суть цифровой трансформации как раз в том, чтобы изменить мышление людей, чтобы они стали воспринимать информационные технологии не как вспомогательный инструмент бизнеса, а как его движущую силу, – отметил Константин Никошин. – Впереди у нас еще много планов. В частности, сейчас мы постепенно модернизируем сеть Wi-Fi и переводим ее на решения шестого поколения, а также вместе с руководством мы активно изучаем возможности систем искусственного интеллекта и их применения для решения наших задач».

«Татарстан традиционно является лидером во многих отраслях, в том числе в области развития информационных технологий. Очень часто республика становится первым или одним из первых регионов, где внедряются новые решения, а уже потом успешный опыт перенимается в других уголках нашей страны. Представленный сегодня проект "Казань экспо" – лишнее тому подтверждение: решение высокоскоростной передачи данных следующего поколения Wi-Fi 6 уже активно внедряется в выставочном центре, а руководство комплекса проявляет интерес ко всем нашим технологическим направлениям и новинкам, – сказал Константин Савченко, руководитель отдела по работе с клиентами ПФО Huawei Enterprise в России. – Также важно понимать, что мы предлагаем не отдельные элементы ИТ-инфраструктуры, а единый комплексный законченный проект, все элементы которого решают общую задачу. К примеру, сетевое оборудование Huawei обеспечивается питанием с помощью наших же ИБП, а вся информация хранятся на СХД, которые в свою очередь используют технологии искусственного интеллекта для их максимально быстрого извлечения и обработки».

«Несмотря на то, что в 2019 г. мы столкнулись с рядом сложностей со стороны ряда наших международных партнеров, и нам пришлось вносить коррективы в нашу бизнес- и технологическую стратегию, мы не только выросли с точки зрения бизнеса, достигнув показателя глобальной выручки свыше $124 млрд, но и вывели на рынок ряд технологических решений полностью независимых от западных технологий, – отметил Александр Столяров, заместитель генерального директора Huawei Enterprise в России. – Мы приложили все усилия для того, чтобы ни наши заказчики, ни наши партнеры не ощутили каких-либо изменений, и нам вдвойне приятно, что нам удалось получить от них положительную обратную связь и поддержку. Многие из них сейчас не только активно тестируют, но и внедряют наши новинки».

Ежегодно компания Huawei вкладывает в исследования и разработки более 10% своего дохода. В частности, в 2018 г. инвестиции в R&D составили $18 млрд, а суммарные расходы на R&D за последние 10 лет превысили $90 млрд. В результате компания не только разработала собственные микропроцессоры Kunpeng и Ascend для различных сценариев использования, а также создала комплексы Atlas, одни из самых эффективных и универсальных в индустрии, но представила рынку решения, построенные полностью на компонентах Huawei: высокопроизводительную систему хранения данных на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) Huawei OceanStor Dorado V6, линейку высокопроизводительных серверов нового поколения TaiShan, а также решение AirEngine Wi-Fi 6 на базе технологий 5G. Все эти решения уже доступны на российском рынке, представляя собой достойную альтернативу западным технологиям.