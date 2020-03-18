«Ростелеком» завершил сделку по консолидации «Tele2 Россия»

«Ростелеком» объявил о закрытии сделки по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» («Tele2 Россия»). В результате сделки группа «Ростелеком» консолидировала 100% долей «Tele2 Россия», а банк ВТБ и консорциумом инвесторов стали владельцами 29,4% обыкновенных акций «Ростелекома».

В соответствии с ранее утвержденной советом директоров структурой сделки группа «Ростелеком» завершила расчеты с ВТБ и консорциумом инвесторов по приобретению 55% долей в «Tele2 Россия», в том числе: договору купли-продажи 45% долей в уставном капитале «Tele2 Россия» (сумма договора составляет 108 млрд руб.); договору мены 10% долей в «Tele2 Россия» на 10% обыкновенных акций «Ростелекома», которые находились на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании «Ростелекома» (сумма договора составляет 24 млрд руб.).

Финансирование приобретения 45% долей в уставном капитале «Tele2 Россия» осуществлялось в том числе с привлечением 66 млрд руб., полученных в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций «Ростелекома», которые были размещены по закрытой подписке в пользу банка ВТБ.

По итогам дополнительной эмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале «Ростелекома» увеличилось на 708082975 штук до 3282997929 штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права выкупа). 16 марта 2020 г. Банк России принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций «Ростелекома».

Старший вице-президент, руководитель аппарата президента, Анна Шумейко сказала: «Консолидация 100% "Tele Россия", к которой компания шла не один год, без сомнения войдет в историю не только "Ростелекома", но и всего российского телеком-рынка. Крупнейшая за последние годы сделка расширит рыночные горизонты компании, сделает ее финансово более мощной, динамичной и устойчивой в долгосрочной перспективе. В ближайшее время мы завершим работу над обновлением стратегических приоритетов укрупненной компании, которые будут нацелены на рост фундаментальной стоимости бизнеса через обеспечение лидерства на рынке цифровых сервисов для населения, бизнеса и государства. Для нас также важно, что банк ВТБ с партнерами становятся нашими крупными долгосрочными инвесторами, заинтересованными в росте капитализации компании».