«Мегафон» дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками

«Мегафон» предложил пользователям «Мегафон ТВ» и платформы «Мегафон образование» бесплатный спортивный контент.

Появление нового спортивного направления на собственной платформе «Мегафон образование» и в пакете «Максимальный» «Мегафон ТВ» особенно актуально в условиях, когда люди вынуждены находиться дома, а из-за эпидемиологической ситуции временно закрылись фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные учреждения. Сейчас к этим сервисам «Мегафона» открыт бесплатный доступ.

«Новое спортивное направление появилось и на нашей образовательной платформе, и на "Мегафон ТВ", абоненты могут выбрать наиболее удобный формат. Закрытие фитнес-клубов – не повод прекращать тренировки. Видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех», – отметил генеральный директор «Мегалабс» Андрей Кушнарев.

В спортивный пакет включены программы по всем основным направлениям: зарядка, силовые интенсивные тренировки на все группы мышц, пилатес, растяжка, медитация.

Новый контент дополнит 85 партнерских и собственных онлайн-курсов, представленных на платформе «Мегафон образование». Студентам, молодым специалистам и школьникам старших классов доступны курсы по направлениям ИТ, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.

На «Мегафон ТВ» фитнес-контент станет частью семейного пакета «Максимальный», включающего 216 каналов и 10 сериалов, а также войдет в пакет «Блогеры».