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Webmoney запустила групповые видеозвонки с доступом через распознавание лица

Телеком Интернет Веб-сервисы

Международная система Webmoney Transfer обновила бесплатный сервис групповых видеозвонков неограниченной продолжительности Webmoney Video.

В новой версии особый акцент сделан на безопасность: в сервисе стали доступны закрытые видеоконференции. Инициатор звонка выбирает в списке контактов Webmoney Keeper всех, кого хочет пригласить к беседе. Webmoney Video идентифицирует пользователя через Webmoney Login или технологию распознавания лиц.

Кроме того, количество участников видеоконференций увеличилось до восьми. Добавлена возможность демонстрации экрана и переписки в текстовом чате. Технология WebRTC обеспечивает шифрование трафика и защиту соединения. Помимо открытых и закрытых видеоконференций, в сервисе есть возможность проведения онлайн-трансляций.

Обновленная версия Webmoney Video стала более быстрой и устойчивой к высоким нагрузкам, что особенно актуально в период пандемии. Сервис не требует установки дополнительных программ: совершать видеозвонки можно из браузера, мобильного приложения Webmoney Keeper и социально-деловой сети Webmoney Events.



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