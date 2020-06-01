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«Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России

Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе Маркет

«Техносерв», российский системный интегратор, выполняет сервисное обслуживание оборудования аудио и видеоконференций для Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России (САЦ Минэнерго России).

Услуги сервисного обслуживания оборудования аудио- и видеоконференций (ВКС) Poly (ранее Plantronics и Polycom) оказываются с 2012 г. по настоящее время. Их цель – поддержка стабильной работы оборудования многоточечной территориально распределенной сети ВКС с централизованным серверным управлением.

Система видеоконференцсвязи состоит из двух контуров: внутренней с возможностью использования системы с рабочих мест должностных лиц Минэнерго России и внешней видеоконференцсвязи с ФОИВ, организациями ТЭК и САЦ Минэнерго России. Работа ведется в регламентном, отлаженном режиме в активном графике.

«Мы рады продолжению сотрудничества с САЦ Минэнерго России: "Техносерв" участвовал в создании ВКС учреждения и теперь оказывает квалифицированную сервисную поддержку. Наша компания обладает богатым опытом по созданию и техподдержке аналогичных комплексов и у других крупных заказчиков из государственного и финансового сектора. Наличие ВКС позволяет многим нашим заказчикам сегодня продолжать успешно решать производственные задачи», – отметил Дмитрий Буторин, директор департамента по работе с промышленными предприятиями компании «Техносерв».

В частности, в круг обязанностей интегратора входит обеспечение устранения сбоев в работе комплекса аудио- и видеоконференцсвязи учреждения, а при необходимости выполнение ремонтных услуг и предоставление полнофункциональной замены вышедшего из строя оборудования на это время. Ежеквартально проводится диагностика комплекса ВКС и регулярно – установка обновлений и настройка программного обеспечения (по мере их появлений на сайте вендора). В рабочее время осуществляется информационная поддержка, в том числе проводятся оперативные телефонные консультации по конфигурации оборудования и программного обеспечения, а также по всем вопросам, касающимся восстановления функциональности обслуживаемого оборудования и программного обеспечения. Кроме того, «Техносерв» представляет на рассмотрение заказчику рекомендации по оптимизации системы ВКС и обслуживанию комплекса в текущей конфигурации.

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