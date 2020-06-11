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Tele2 и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве

Бизнес Телеком Мобильная связь ИТ в госсекторе

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Псковской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры региона. Оператор выразил готовность принять участие в проектах по развитию технологии «умного» города и созданию цифровых сервисов для жителей региона, органов власти и местных предприятий.

Соглашение подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и областного правительства в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах. Кроме того, компания будет активно участвовать в реализации государственной программы «Цифровая экономика» на территории области и содействовать запуску удобных для населения и местного бизнеса цифровых сервисов.

Среди потенциальных точек взаимодействия областного правительства и мобильного оператора рассматривается проект цифровизации городского хозяйства «Умный город». Он включает развитие технологии интернета вещей (NB-IoT), а также проекты по автоматизации нужд агропромышленного комплекса.

В рамках соглашения с областным правительством 2014 г. компания Tele2 инвестировала в инфраструктуру региона порядка 133 млн руб. Только в прошлом году оператор провел работы по расширению сети во всех районах области и в самом Пскове. Технологию 4G установили на каждом антенно-мачтовом сооружении в регионе.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «За пару месяцев этого года процессы цифровизации прошли путь, который мы планировали на несколько лет. Это касается использования различных цифровых услуг и сервисов обычными пользователями и бизнесом. Появилась довольно обширная и уникальная группа абонентов, которые раньше пользовались только голосовыми услугами и SMS, а теперь ведут активный цифровой образ жизни. Развитие инфраструктуры связи и различных цифровых систем – неотъемлемая часть процветания экономики регионов. Наибольшей эффективности в этом вопросе можно достигнуть только в сотрудничестве с местными органами власти».

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области, отметил: «Новейшие технологии и надежная связь позволят нам добиваться реальных результатов в экономике региона и социальной сфере. Доступность связи в городах и удаленных уголках области благоприятно сказывается на качестве жизни населения. В этом отношении важно сотрудничать с операторами связи».



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