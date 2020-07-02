«Ростелеком» откроет новый контакт-центр в Туле

«Ростелеком» откроет новый контакт-центр в Туле. Операторы новой площадки «Ростелеком Контакт-центра» обеспечат круглосуточную поддержку клиентов компании и будут проводить консультации по вопросам информационно-справочного, расчетного и технического обслуживания. Ресурсы подразделения в Туле также планируется задействовать в коммерческих проектах компании.

При подборе управляющего персонала нового контакт-центра использовался комплексный подход: сотрудники компании получили возможность карьерного и профессионального роста и смогли попробовать свои силы во внутреннем конкурсе, а часть руководящего состава привлекалась с помощью открытых вакансий.

Офис нового подразделения «Ростелеком Контакт-центра» расположен в центре Тулы в здании нового бизнес-центра по адресу: ул. Клары Цеткин, д. 6. Офис спроектирован и оборудован в соответствии с последними требованиями и стандартами индустрии контактных центров.

Елена Дробот, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра», сказала: «В текущей ситуации мы не стали отказываться от амбициозных планов по открытию новых подразделений в регионах, где всегда остро стоит вопрос обеспечения занятости населения. Всего мы создадим свыше 150 новых рабочих мест. Отмечу, что основная инфраструктура площадки в Туле подготовлена всего за два месяца при том, что многие вопросы приходилось решать дистанционно. Это стало возможным за счет синергии двух наших филиалов — Северо-Западного и Центрального».

Все кандидаты на должность оператора контакт-центра прошли собеседования в дистанционном формате и выполнили тестовые задания. Впереди у них обучение, которое пройдет очно с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Обучающий курс включает в себя теорию, тренинги по стандартам телефонной коммуникации и тестирование. Кроме того, вместе с самыми опытными тренерами других площадок «Ростелеком Контакт-центра» будущие операторы выполнят специальные задания, проанализируют звонки, изучат лучшие практики общения с клиентами. В процессе обучения они познакомятся с технологиями работы «Ростелекома», а также услугами и решениями компании, включая такие перспективные продукты, как Wink и «Умный дом».

Первая группа завершит обучение и выйдет на линию в середине июля. Тогда же и начнется полноценная работа новой площадки «Ростелеком Контакт-центра» в Туле.