Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Tele2 представила корпоративный продукт «М2М Система». Платформа позволяет бизнес-клиентам оператора управлять SIM-картами в удаленных устройствах и датчиках. Программный интерфейс сервиса насчитывает более 50 функций, включая просмотр информации профиля SIM-карт, контроль затрат, а также выгрузку более 20 видов отчетов.

Tele2 применяет персонифицированный подход к разработке новых бизнес-продуктов. Сервис «М2М Система», доступный корпоративным клиентам по всей России, базируется на индивидуальных потребностях каждого абонента. Платформа позволяет удаленно контролировать состояние SIM-карт, связывать их с конкретными устройствами, определять местоположение, устанавливать правила оповещения о событиях, получать отчетность и создавать различные уровни доступа для сотрудников.

Каждому пользователю «М2М Системы» доступен удобный интерфейс: он объединяет весь функционал по управлению и контролю SIM-карт в режиме «одного окна». Таким образом, продукт позволяет бизнес-клиентам полноценно распоряжаться SIM-картами из одной точки доступа, что значительно экономит время для получения и передачи информации.

Воспользоваться платформой «М2М Система» могут абоненты тарифного плана «М2М Платформа». Абонентская плата при этом составляет 30 рублей в месяц. Подробная информация о параметрах услуги и подключении доступна на сайте компании.

М2М-направление остается одним из ключевых драйверов роста оператора в бизнес-сегменте. При переходе на удаленный режим работы межмашинные коммуникации позволили предпринимателям эффективнее управлять используемым оборудованием из любой точки мира, а также обеспечили повышенную безопасность работы и оптимизировали расходы.



Другие материалы рубрики

Украинцы восстали против 5G: Они требуют запретить эти сети

Система слежки за россиянами, инфицированными COVID-19, заработает по новым правилам

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года

Путин раздал кучу подарков ИТ-отрасли и интернет-провайдерам

В России выделяют 4G-частоты не для людей

Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч

Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей

Показать еще

Наука

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live