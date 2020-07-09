МТС обеспечила cвязью торгово-развлекательный центр «Парк» в Ростове

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о завершении строительства сети в одном из новейших торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону. МТС первым из операторов связи реализовал полное indoor-покрытие ТРЦ площадью около 40 тыс. квадратных метров.

Здание ТРЦ «Парк» имеет сложное архитектурное решение, включающее в себя большое количество межэтажных перегородок, стекла с высоким уровнем радиопоглощения, железобетонных элементов, которые выступают препятствием на пути прохождения радиосигнала и существенно ослабляют его. Благодаря реализации этого проекта посетители и персонал ТРЦ «Парк» могут пользоваться не только голосовой связью МТС, но и мобильным интернетом на высокой скорости.

«Постепенно жизнь в регионе возвращается к прежнему ритму, снимаются многие ограничения. Торговые центры вновь открыты для посетителей. Предвосхищая приток покупателей, мы реализовали качественное indoor-покрытие, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно совершать онлайн-звонки через мессенджеры на территории всего здания галереи "Парк", искать информацию и отзывы о понравившихся товарах в сети, расплачиваться за покупки с помощью смартфона или смарт-часов, управлять "умным домом" даже во время покупок», – отметил технический директор ростовского филиала МТС Михаил Сухарев.

Ранее МТС в Ростовской области уже реализовала ряд значимых проектов по indoor-покрытию. В их числе ТРК «Мармелад» в Таганроге, международный аэропорт «Платов», стадион «Ростов Арена», ТРЦ «Горизонт», ТРК «Мегамаг» в Ростове-на-Дону.