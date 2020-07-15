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Tele2 запускает тариф с безлимитным YouTube для столичных абонентов

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил о запуске нового тарифного плана «Везде онлайн+» для московских клиентов. Тариф предлагает абонентам неограниченный трафик для просмотра контента в популярном видеохостинге YouTube. Кроме того, пользователи «Везде онлайн+» получают увеличенный пакет интернет-трафика и минут, бесплатные звонки на номера Tele2, а также безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам.

Новый тариф «Везде онлайн+» ориентирован на активных пользователей стриминговых платформ с высокой потребностью в дата-трафике. Учитывая особенности потребления клиентов, Tele2 запустила специальное предложение с возможностью просмотра видео на YouTube без расхода интернета из пакета. Теперь опция «Безлимит на YouTube» включена в тариф и бесплатна для абонентов.

Клиентам «Везде онлайн+» также доступны 40 ГБ интернет-трафика, безлимитные разговоры внутри сети, 600 минут на номера других операторов по России и 50 SMS. Кроме того, Tele2 предлагает абонентам безлимитный доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам. При использовании Instagram, Facebook, «Вконтакте», «Одноклассников», а также WhatsApp, Viber и «ТамТам» пакет гигабайтов не расходуется.

Абонентская плата по тарифу составляет 600 руб. в месяц. Предложение доступно как новым клиентам при подключении к Tele2 в Московском регионе или при переходе со своим номером от других операторов, так и существующим абонентам при смене тарифа.

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Мы продолжаем действовать по другим правилам, обновляя линейку пакетных предложений с учетом потребностей наших клиентов. Мы видим, что жители Москвы и области все больше смотрят видео на YouTube со своих смартфонов. Пользователям тарифа не нужно постоянно следить за гигабайтами и оплачивать дополнительные опции – главный мировой видеохостинг доступен без ограничений. Мы уверены, что тариф будет популярен среди столичных клиентов».

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