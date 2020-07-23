Столичные абоненты Tele2 вернулись в подземку

Оператор связи Tele2 отмечает активный рост потребления мобильных услуг в Московском метрополитене на фоне снятия ограничительных мер в столице. В июле 2020 г. потребление интернет-трафика в подземке выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с пиком самоизоляции. Однако пока использование дата-услуг не достигло докарантинных значений.

На неделе 6-12 июля 2020 г. потребление мобильного интернета в московском метро превысило апрельские значения пика самоизоляции на 160%. Кривая использования дата-трафика начала устойчиво идти вверх после 11 мая 2020 г. Уровень потребления интернет-трафика в Московском метрополитене пока остается ниже докарантинных значений – минус 17% по сравнению с серединой февраля. Однако трафик в метро в летние месяцы традиционно ниже зимних и весенних значений из-за начала сезона отпусков, так что модель потребления говорит о планомерном возвращении москвичей к привычным сценариям передвижения по городу.

Наиболее трафиковой веткой стала Замоскворецкая линия – здесь в первую половину июля было использовано 64,3 ТБ дата-трафика. На втором месте по загруженности сети оказалась Сокольническая линия, где потребление интернет-услуг составило 63,5 ТБ. На третьем месте по количеству скачанных и отправленных терабайтов идет Арбатско-Покровская линия – здесь было загружено чуть более 55 ТБ. Примечательно, что наименее «качающим» участком Московского метрополитена стала Кольцевая линия, где абоненты Tele2 использовали 38,5 ТБ трафика.

В первом полугодии 2020 г. Tele2 зафиксировала рост дата-трафика в столичной подземке в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Это обусловлено более активным потреблением мобильного интернета пользователями и техническим развитием сети Tele2 в метро. Количество скачанных петабайтов в период с января по июнь 2020 г. увеличилось на 35% год к году, а разница составила 0,9 ПБ. При этом голосовые услуги оказались менее востребованы. Число совершенных звонков с января по июнь 2020 г. сократилось на 22% – за полгода абоненты проговорили на 2800 часов меньше.