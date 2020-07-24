Nokia представила коммерческое автономное решение 5G SA для корпоративных частных беспроводных сетей

Nokia объявила о глобальной коммерческой доступности новых решений для частных беспроводных сетей 5G SA промышленного класса. Это создает возможность для удовлетворения самых требовательных заказчиков в сфере промышленного производства и машиностроения.

С появлением продуктов 5G SA Nokia получила возможность предложить заказчикам исчерпывающий портфель высокопроизводительных комплексных сетевых решений 4.9G/LTE и 5G для частных беспроводных сетей.

Рагхав Сахгал (Raghav Sahgal), президент глобальной бизнес-группы Nokia Enterprise, сказал: «С появлением решений 5G SA мы подняли на новый уровень планку качества для наших корпоративных заказчиков, предложив им решения мирового класса для частных беспроводных сетей, которые отвечают всем требованиям цифровизации, независимо от начальной точки входа на этот рынок и от требований к сетевым системам. Частные беспроводные сети являются ключевым фактором, позволяющим нашим заказчикам реализовать долгосрочные цели в области цифровой трансформации. Предлагая решения 5G SA, мы прокладываем дорогу к ускорению цифровизации в различных отраслях, активно реализующих цифровую трансформацию, включая автомобилестроение, где облачные вычисления, робототехника и автономные машины предъявляют очень жесткие требования к надежности, сетевой задержке и скорости передачи данных».

В рамках разработки решений 5G SA для частных беспроводных сетей Nokia с первого квартала 2020 года проводит испытания у заказчиков и операторов мобильной связи. У компании имеется более 180 заказчиков частных беспроводных сетей, в том числе более 30 заказчиков сетей 5G. Недавно Nokia объявила о развертывании частных беспроводных сетей 5G в целом ряде компаний, включая Deutsche Bahn, Lufthansa Technik и Toyota Production Engineering.

Новые решения Nokia 5G SA предоставляют корпоративным заказчикам следующий выбор: они могут устанавливать компактную систему Nokia Digital Automation Cloud, которая работает по принципу plug-and-play и поддерживает функции автоматизации, или продолжать кастомизацию своих сетей с помощью модульных решений Nokia Modular Private Wireless.

Nokia объявила о том, что компания Sandvik Mining and Rock Technology развернет частную беспроводную сеть Nokia 5G SA на своей испытательной шахте в городе Тампере (Финляндия).

Патрик Мэрфи (Patrick Murphy), президент отдела бурения и технологий, Sandvik Mining and Rock Technology, сказал: «Развернув частную беспроводную сеть Nokia 5G SA с облачным решением Nokia Digital Automation Cloud, мы сможем здесь, на испытательной шахте в Тампере, воспользоваться совершенно новыми, революционными возможностями. Мы помогаем своим заказчикам внедрять цифровые процессы с помощью современных технологий. Внедрение сетей 5G открывает дверь для новых возможностей в области робототехники, удаленной и автономной работы, полномасштабной автоматизации, аналитики и повышения безопасности. Этот шаг представляет собой настоящий прорыв в области цифровой трансформации горнорудной отрасли».

Пабло Томаси (Pablo Tomasi), главный аналитик подразделения частных сетей компании Omdia, отметил: «Чтобы успешно работать на отраслевых рынках, например, на транспорте или в сфере промышленного производства, экосистема сотовой связи должна делать выгодные предложения, которые позволят решать текущие проблемы и одновременно поддерживать долгосрочные стратегические тенденции. Рынок частных сетей будет строиться на доверии, которое заслужили частные сети LTE, однако предприятия, вендоры и операторы должны уже сегодня оценивать реальный потенциал 5G и учитывать эту технологию в своих стратегических планах. Быстрый выход на рынок решений 5G SA для частных сетей показывает, что Nokia делает серьезную заявку на лидерство в развивающейся экосистеме 5G, которая будет работать в интересах корпоративных заказчиков».

Анонсируя коммерчески доступные решения 5G SA для частных сетей, Nokia дает возможность производителям OEM и партнерам по экосистеме ускорить проверку возможностей технологии 5G. Это позволит начать разработку промышленного оборудования с функциями 5G, ускорить разработку приложений и интегрировать 5G в будущие промышленные процессы и системы.

Помимо сотрудничества с экосистемой, которая занимается частными беспроводными сетями и включает операторов, облачных провайдеров, системных интеграторов, стратегических консультантов и отраслевых специалистов, Nokia воспользуется своим отраслевым опытом для реализации трансформационных преимуществ 5G в конкретных отраслевых проектах.

Поддержка стандартной архитектуры 3GPP R15 SA, которая является основой для развития частных сетей 5G, делает беспроводные решения Nokia 5G SA главной платформой для поддержки будущих отраслевых функций и возможностей. Среди них – высоконадежная связь с низкой задержкой (Ultra-Reliable Low-Latency Communication, URLLC), сетевые технологии, чувствительные ко времени (Time-Sensitive Networking, TSN), и многие другие отраслевые решения, которые будут включены в будущие релизы стандарта 5G 3GPP (R16-18).

Сегодняшнее объявление весьма выгодно для рынков Германии, Японии и Великобритании, которые, благодаря доступности частотных диапазонов 5G, должны первыми внедрить технологию 5G и внести большой вклад в развитие соответствующей экосистемы.

Кроме этого, Nokia анонсировала ряд усовершенствований для решений семейства 4.9G/LTE. Создана первая в мире радиосистема для диапазона-87 (410 МГц), что расширит зоны покрытия национальных частных беспроводных сетей, которые крайне важны для развития интернета вещей, общественной безопасности, транспорта и коммунальных служб. Расширена полоса пропускания в канале TD-LTE config 0 Uplink для повышения качества видеосервисов и машинных частных беспроводных приложений.

Расширена поддержка сетевой сегментации 4.9G/LTE в частных беспроводных решениях, что позволит выделять виртуальные сегменты сетей с гарантированной производительностью для конкретных задач.