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Абоненты ТТК теперь могут подключить сервис Kaspersky Who Calls

Безопасность Пользователю Телеком
, Текст: Эльяс Касми

Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) пополняет портфель услуг для частных лиц. Теперь абоненты ТТК могут подключить сервис Kaspersky Who Calls, который помогает защититься от нежелательных звонков.

Kaspersky Who Calls – это определитель номера, который поможет разобраться с незнакомыми телефонными номерами и входящими звонками. Пользователю больше не придется сомневаться, ответить на звонок или нет. Он также может добавить подозрительные номера в базу спамеров, чтобы прекратить навязчивые звонки. Услуга позволяет сохранить приватность, не индексирует данные пользователей и не требует раскрытия списка контактов абонента.

Абоненты, которые до 31 августа 2020 г. подключат и оплатят услугу за два месяца, автоматически становятся участниками розыгрыша призов. Победители будут объявлены 15 сентября 2020 г.

Подключить услугу можно через личный кабинет абонента ТТК.

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