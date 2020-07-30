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Спецпроекты

МТС создаст в Москве единую транспортную суперсеть

Телеком Инфраструктура
, Текст: Эльяс Касми

Компания ПАО «МТС» приступает к созданию в Московском регионе конвергентной транспортной сети, которая объединит фиксированную и мобильные транспортные сети МТС и МГТС в единую инфраструктуру. Это первый проект такого масштаба в России, который позволит МТС существенно ускорить подключение новых услуг клиентам и улучшит систему контроля качества сервисов.

Московская конвергентная сеть МТС включит в себя фиксированную сеть МГТС и всю мобильную и фиксированную инфраструктуру МТС в Москве и Подмосковье, построенную в разное время по различным технологиям: волоконно-оптической, кабельной и радиорелейной. В результате конвергенции сетей будут ликвидированы избыточные узлы, каналы и оборудование, унифицированы процессы и стандарты обслуживания, обеспечена автоматизация управления на основе технологий SDN (software defined network – программно-определяемые сети) и виртуализации NFV (network function virtualization – виртуализация сетевых функций).

Благодаря унификации и автоматизации управления сетью повысится ее надежность, а на подключение услуг и сервисов для частных и бизнес-клиентов будет уходить меньше минуты. На порядок быстрее будет проходить подключение базовых станций к общей сети, сократятся сроки внедрения следующих поколений связи.

«Крупнейшие телеком-операторы мира активно используют конвергентные транспортные сети, поскольку автоматизация и унификация в управлении объединенной инфраструктурой открывает более широкие возможности для ее модернизации и улучшения качества сервисов. Это первый в России проект по интеграции сетей в масштабах всего региона», ─ отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

Суммарная протяженность только волоконно-оптических линий связи объединяемых сетей превышает 65 тыс. километров. Реализация проекта высвободит до 25% задействованного оборудования, которое будет передано для дальнейшего использования в другие регионы присутствия МТС.

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