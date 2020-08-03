TP-Link объявила о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX50

TP-Link объявила о старте продаж Archer AX50 – двухдиапазонного Wi-Fi 6 роутера. Archer AX50 оснащен процессором компании Intel, который обеспечит высокое качество сигнала Wi-Fi 6 для пользователей по доступной цене. Широкие возможности, в том числе HomeCare, наличие порта Type A USB 3.0 и пяти гигабитных портов Ethernet помогут легко настроить безопасную и быструю домашнюю сеть. TP-Link Archer AX50 уже доступен в онлайн-продажах у розничных ритейлеров DNS и Citilink. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 3990 руб.

Archer AX50 обладает общей скоростью беспроводной передачи данных до 3000 Мбит/с и поддерживает технологию OFDMA, которая обеспечивает высокую детализацию волны Wi-Fi и позволяет генерировать в четыре раза больше поднесущих частот, которые передают информацию и увеличивают скорость и стабильность сигнала Wi-Fi 6 для нескольких подключенных устройств.

Благодаря поддержке 1024-QAM каждый OFDM символ несет 10 бит данных, улучшая скорость соединения на 25% по сравнению с 256-QAM, что гарантирует более качественное потоковое вещание.

Двухядерный процессор Intel в роутерах Archer AX50 позволяет обрабатывать большие объемы передаваемых данных с низкой задержкой, что обеспечивает бесперебойную работу устройства в разных сценариях использования.

TP-Link объявила о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX50

Archer AX50 поддерживает технологию Beamforming (формирование луча), которая позволяет направлять сигнал Wi-Fi подключенным клиентам, а также обладает четырьмя антеннами с усилителями сигнала. Кроме того, Wi-Fi 6 использует увеличенный символ guard interval, который защищает передачу сигнала от интерференций и увеличивает дальность передачи.

Более широкий канал обеспечивает высокую пропускную способность и скорость передачи информации между роутером и клиентом, что может быть эффективно при загрузке объемного контента.

Технология MU-MIMO позволяет роутеру обмениваться данными с несколькими устройствами одновременно. Тогда как в Wi-Fi 5 возможны только четыре потока для загрузки, в Wi-Fi 6 поддерживается до восьми потоков на прием и отдачу.

Помехи от беспроводных сетей соседей могут вызывать проблемы с определением сигнала. Функция BSS Сolor «помечает» кадры соседних сетей, чтобы роутер мог их игнорировать.

Target Wake Time (TWT) позволяет мобильным устройствам «договариваться» с роутером о том, когда и как часто они будут активироваться для отправки или получения данных, что существенно сохраняет заряд батареи на подключенных устройствах.

Настраивайте домашнюю сеть с повышенной безопасностью, используя набор функций, встроенных в Archer AX50. TP-Link HomeCare работает на технологии компании Trend Micro и предлагает набор функций, который поможет создать персонализированную безопасную сеть для всей семьи. В него входит антивирус, родительский контроль и приоритизация трафика (QoS).