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Цифровые сервисы компании «Транстелеком» для бизнеса и операторов – теперь и в Северодвинске

Телеком
, Текст: Эльяс Касми

Компания «Транстелеком» (ТТК), провайдер современных цифровых сервисов для операторов, бизнеса и государства, расширяет список городов своего присутствия и приходит в Северодвинск.

Теперь коммерческие предприятия и государственные учреждения в Северодвинске могут воспользоваться надежными сервисами ТТК по организации каналов связи, телефонии, услугами по обеспечению информационной безопасности и хранению данных.

Также стало возможным расширение партнерства с операторами в рамках программы FVNO (виртуальный оператор фиксированной связи). Программа позволяет наиболее выгодным образом распределить функции между компанией «Транстелеком» и локальными провайдерами и совместно оказывать услуги абонентам-физическим лицам на сети оператора. За счет реализации индивидуальных проектов ТТК расширяет территорию охвата сетями доступа к быстрому интернету и современным цифровым сервисам. Региональным партнерам программа FVNO предлагает более эффективно использовать имеющиеся сети связи за счет увеличения задействованных портов под абонентов ТТК, либо расширить набор услуг используя дополнительные сервисы ТТК без необходимости инвестирования в создание собственных продуктов. При этом партнером программы может быть организация, не являющейся оператором связи, но имеющая сети и сетевую инфраструктуру (застройщики, подрядные организации, управляющие компании). В этом случае партнеру не требуется специфических операторских и наиболее затратных функций, таких как СОРМ, биллинг, колл-центр для обслуживания абонентов и другие.

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