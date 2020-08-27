«Ростелеком» организовал защищенную удаленную работу для сотрудников ФПК

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) задействовала сервисы «Ростелекома» для оперативной организации удаленной работы и эффективной коммуникации сотрудников в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Провайдер предоставил комплекс услуг, который обеспечил доступ персонала компании к удаленным рабочим местам. К внутренним системам были подключены свыше 3 тыс. сотрудников ФПК, работающих вне офиса.

«Ростелеком» построил VPN-каналы связи на основе собственной сети передачи данных, выделил ресурсы услуги «Виртуальный ЦОД» в комплексе с программным обеспечением для организации удаленного доступа к рабочим местам, что позволило «Федеральной пассажирской компании» сохранить бесперебойную деятельность. Защита удаленных рабочих мест была реализована за счет использования управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS, подключаемых в рамках комплексного решения «Ростелекома». В результате доступ сотрудников ФПК к корпоративным ресурсам был организован с соблюдением необходимых требований информационной безопасности: с применением защищенной удаленной аутентификации, шифрования каналов связи и технологий предотвращения сетевых угроз.

Александр Обухов, директор департамента облачных сервисов и ЦОД «Ростелекома», сказал: «Ограничительные меры подтолкнули практически все сферы экономики перейти в онлайн-формат. Задача “Ростелекома” — поддерживать своих клиентов с помощью цифровых решений. Комплекс облачных сервисов, развернутых для ФПК, обеспечивает устойчивость бизнес-процессов заказчика. Удаленные рабочие столы, выступающие в роли виртуальных машин, не привязаны к конкретным физическим местам. Рабочие программы хранятся и выполняются не на локальных компьютерах сотрудников, а на облачном сервере».

К каждому рабочему месту был подключен сервис по защите от утечек информации и контролю коммуникаций сотрудников на базе решения Solar Dozor. Это позволило ФПК осуществлять профилактику инцидентов информационной безопасности, связанных с действиями сотрудников, а также контролировать эффективность их рабочего времени.

Дмитрий Угнивенко, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» «Ростелекома, сказал»: «Повышенное внимание было уделено вопросам предотвращения любых случайных или злонамеренных воздействий на информационные ресурсы ФПК, так как массовый режим удаленной работы создает новые векторы угроз, от которых необходимо защищаться. В рамках этого проекта “Ростелеком” обеспечил решение задачи Федеральной пассажирской компании по быстрому и безопасному переводу сотрудников на удаленный режим работы под ключ. Силами наших специалистов создана виртуальная инфраструктура, проведена ее интеграция с ресурсами заказчика и осуществляется управление жизненным циклом решения».

В течение первых двух дней на удаленную работу перевели тысячу сотрудников. Далее за две недели защищенные рабочие места были созданы еще более чем для двух тысяч человек. Сервисы для ФПК провайдер подключил в Центральном федеральном округе и других регионах страны. Расширенная техническая поддержка позволила оперативно решать эксплуатационные вопросы, связанные с настройками и использованием услуг.