«Мотив» и Ericsson протестировали 5G-сеть в Екатеринбурге

Телекоммуникационная группа «Мотив» и компания Ericsson) завершили совместное тестирование мобильной сети связи пятого поколения (5G). Тестирование проводилось в диапазоне 27 ГГц на основании решения, выданного Государственной комиссией по радиочастотам. Пилотная зона сети 5G была развернута в Екатеринбурге в Харитоновском парке.

Опытная зона работала на серийном оборудовании и программном обеспечении Ericsson, положительно зарекомендовавшем себя в коммерческих сетях 5G во всем мире. 5G-кластер состоял из подсистем радиодоступа и пакетного ядра, а также системы управления абонентскими данными. Во время тестирования скорость передачи данных достигла 2,07 Гбит/сек.

В ходе дальнейших испытаний «Мотив» протестировал новое оборудование для сетей связи и отработал сценарии взаимодействия 5G-технологий с сетями предыдущих поколений, а также получил практический опыт настройки новой сети и изучил особенности распространения сигнала 5G в условиях городской застройки.

«В настоящий момент для построения сетей 5G в России доступны только частоты в диапазоне 24-27 ГГц. Это очень специфичный диапазон, поскольку высокие частоты считаются применимыми только для связи в пределах прямой видимости на незначительном расстоянии. Об использовании этих частот в рамках оказания коммерческих услуг связи в стандарте 5G идет множество споров. Наша задача состояла в том, чтобы определить качественные характеристики сети 5G в диапазоне 27 ГГц с целью предварительной оценки затрат на строительство сети в этом частотном диапазоне», — отметил генеральный директор телекоммуникационной группы «Мотив» Алексей Артемасов.

«Технологии 5G станут основой «умного города» и сделают жизнь людей более комфортной — улучшится работа общественного транспорта, ЖКХ, торговли, государственных учреждений и поликлиник. Благодаря таким преимуществам 5G как быстрая передача данных и низкая задержка, появятся востребованные образовательные и развлекательные услуги с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности», — сказал Анатолий Ильяич, вице-президент по развитию сетей радио и транспорта компании Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия.