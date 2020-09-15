Исследование: более 80% фрилансеров остаются на связи во внерабочее время

Более 35% фрилансеров стараются разделять рабочую и личную жизнь и используют два и более телефона для общения. При этом 81% остаются на связи круглосуточно и работают в выходные дни, показало исследование МТТ и «Национальной гильдии фрилансеров».

В результате исследования выяснилось, что более 35% фрилансеров используют два и более номеров телефона для разделения личных и рабочих коммуникаций. При этом основным каналом коммуникации с клиентами являются мессенджеры (их указали 86% респондентов), на втором месте видеосвязь – 26%, виртуальную АТС как основное средство коммуникаций назвали 4% удаленных самозанятых.

Из дополнительных инструментов, помогающих в работе, 28% опрошенных используют или планируют применять для общения с клиентами чат-боты и голосовых роботов, 34% пользуются функцией записи разговора для фиксации договоренностей с клиентами.

Большинство фрилансеров всегда на связи вне зависимости от праздничных и выходных дней. Только 19% опрошенных не отвечают на звонки клиентов во внерабочее время.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. фрилансеров различных специальностей – программистов, дизайнеров, специалистов в области интернет-продвижения, копирайтеров, фотографов, других независимых профессионалов, работающих удаленно.

«Количество самозанятых в России стремительно растет и формируется новый перспективный рынок. Но стандартные продукты, ориентированные на малый бизнес часто не подходят для самозанятых. Им нужны более легкие решения, не требующие много времени на установку и изучение функционала. Именно поэтому МТТ выпустил легкую виртуальную АТС в виде мобильного приложения VDele. Это удобный инструмент для разделения личных и рабочих звонков без дополнительных затрат на покупку второй сим-карты. На базовом тарифе выходящие звонки и городской номер предоставляются бесплатно. Это позволяет использовать номер в рекламе или на сайте и принимать первые звонки клиентов в день установки приложения», – сказал в своем выступлении Рамиль Биккужин, коммерческий директор МТТ.